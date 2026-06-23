França vence o Iraque em jogo com 16º gol de Mbappé em Copas do Mundo

Pouco depois de Messi engordar a artilharia histórica da Copa do Mundo para 18 gols deixando o alemão Miroslav Klose para trás, com 16, Mbappé entrou em campo para também deixar a sua marca nos 3 a 0 contra o frágil Iraque, pelo Grupo I, em resultado que classificou a França para os mata-matas.









O francês que começou o jogo com 14 gols no ranking geral, marcou mais dois, um no início de cada tempo, e chegou aos mesmos 16 de Klose, deixando para trás Ronaldo Fenômeno. Está a dois de Messi.





Disputado na Filadélfia, o jogo ficou marcado por ser o primeiro da Copa a ativar o protocolo contra tempestades, que ficou conhecido por aqui no Mundial de Clubes de 2025, que teve os Estados Unidos como sede. Ao todo, a partida ficou cerca de 2 horas e 10 minutos paralisada.





Aos 36min, a chuva começou a cair pesada no Lincoln Financial Field, com os torcedores na arquibancada quase que simultaneamente se protegendo com capas e guarda-chuvas. O jogo continuou até o fim do primeiro tempo, quando foi paralisado.





A regra é interromper partidas e evacuar jogadores e torcida quando constatado o risco de descargas elétricas o país segue as recomendações do Serviço Nacional de Meteorologia (NWS, na sigla em inglês), que determinam a paralisação de eventos ao ar livre sempre que um raio cair em até 16 km do estádio.





O imbróglio climático ofuscou um primeiro tempo que foi de amplo dominio francês, como esperado. Desde o início, o jogo era desenvolvido quase que inteiramente no terço final do ataque francês. A seleção vice-campeã do mundo entrou em campo com três alterações em relação à vitória contra Senegal na estreia.

Começaram Lucas Digne, na lateral, Manu Koné, no meio, e Barcola, no ataque, para a saída respectivamente de Theo Hernández, Tchouameni e Doué.





Com 6min, a primeira arrancada de Mbappé só foi parada com falta dura de Alammari, que levou cartão amarelo. Pouco depois, a pressão resultou no gol, aos 14min. Olise aproveitou bobeada da defesa iraquiana, que cortou mal, e tocou para o atacante do Real Madrid, que dominou com o pé direito e arrematou com o esquerdo, na entrada da área, para abrir o placar.





Com o gol, o seu 15º na história dos Mundiais, Mbappé igualou Ronaldo no terceiro lugar, depois de ter ultrapassado Pelé com os dois da estreia.





Antes da parada para hidratação, a França chegou ao menos mais três vezes ao ataque com chances de ampliar o placar, mas não conseguiu finalizar bem as jogadas.





Na parada, o iraquiano Ayman Hussein, autor do gol na derrota contra a Noruega (um a favor e um contra), sentiu uma lesão e foi substituído. A pausa, aliás, serviu para dar uma acalmada no ímpeto francês, que diminuiu um pouco a intensidade. Teve até um tiro de meta batido pelo goleiro Magnan aos 27min.





Poucos minutos depois, aos 36min, a chuva pesada que começou a cair não atrapalhava o jogo, graças ao bom gramado, mas ativou no intervalo o protocolo de tempestade, paralisando a partida.





Duas horas e alguns minutos depois do intervalo, o duelo recomeçou em ritmo bem morno, com a equipe iraquiana até ensaiando algumas tentativas ofensivas.





Não durou muito. Aos 9min, em uma cobrança de tiro de meta desastrosa, o zagueiro Tahseen entregou a bola no pé de Dembélé, que aenas rolou para Mbappé marcar o segundo.





Pouco depois, o camisa 10 fez ótima jogada e tocou para Olise. O habilidoso meia-atacante tocou por cobertura e a bola bateu na trave, evitando um golaço.





Aos 21min, Olise armou a jogada e tocou para Dembélé finalizar de dentro da área, 3 a 0, seu primeiro gol em Copas. Logo após o gol, o atacante do PSG e vencedor do The Best da Fifa deixou o campo, ao lado de Olise entraram Doué e Cherki.





O Iraque conseguiu uma finalização perigosa aos 30min do segundo tempo, com Al-Hamadi concluindo cruzamento para fora.





A partida seguiu na mesma toada, com a França chegando com facilidade e perdendo chances. Na principal delas, Mbappé se aproveitou de um passe errado e arrancou da intermediária até dentro da área iraquiana, mas chutou para fora. Em seguida, já aos 44min, o camisa 10 saiu de campo aplaudido.





A definição do Grupo I acontece já nesta sexta (26), quando a França enfrenta a Noruega, às 16h, em Boston. No mesmo horário, Senegal e Iraque duelam em Toronto.