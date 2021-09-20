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Diego Alves lamenta derrota mas diz que Flamengo tem que seguir em frente: ‘Tem muito chão pela frente’

Goleiro defendeu um pênalti no final da partida e comentou sobre a rivalidade entre as equipes na partida...

Publicado em 19 de Setembro de 2021 às 23:21

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 set 2021 às 23:21
Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
O Flamengo perdeu para o Grêmio por 1 a 0, no Maracanã, pela 21º rodada da Série A do Brasileirão. O jogo foi marcado por muitas discussões e confusão entre as equipes. Diego Alves, que defendeu um pênalti na partida, comentou sobre a atuação apagada da equipe que culminou na derrota.
> Confira a tabela e os jogos da Série A- Não fluiu tanto o jogo. É verdade que tínhamos uma boa saída, mas não conseguimos agredir muito o time do Grêmio. Acho que é normal numa sequência de jogos gerar esse tipo de rivalidade. Foi um jogo duro, difícil, com confusão. Perdemos os três pontos mas vamos seguir porque tem muito chão pela frente - disse o goleiro.
Com o resultado, o Flamengo fica na terceira colocação do campeonato, enquanto o Grêmio avança para a 17º colocação, fechando o Z4 da Série A, com 22 pontos conquistados.

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