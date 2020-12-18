Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Diego Alves e Flamengo chegam a um acordo, e goleiro renova com clube até dezembro de 2021
futebol

Diego Alves e Flamengo chegam a um acordo, e goleiro renova com clube até dezembro de 2021

Vice presidente do clube, Marcos Braz, se reuniu com empresário do goleiro para definir tempo do novo contrato e bases salariais...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 dez 2020 às 22:40

Publicado em 17 de Dezembro de 2020 às 22:40

Crédito: Diego Alves foi campeão da Libertadores de 2019 pelo Flamengo (Divulgação/Libertadores
Final feliz entre Flamengo e Diego Alves. Nesta quinta-feira, o vice-presidente de futebol do clube, Marcos Braz, se reuniu com Eduardo Maluf, empresário do goleiro, e as partes chegaram a um acordo para a renovação do contrato do atleta por um ano.Na conversa, as partes definiram as bases salariais e o tempo do novo contrato, que agora vai até dezembro de 2021. Dessa forma, Diego Alves terminará o atual Campeonato Brasileiro pelo Flamengo e também jogará a próxima edição.
CONFIRA A TABELA DO BRASILEIRÃO 2020Nas redes sociais, Marcos Braz publicou, na noite desta quinta, uma foto de um café, sem legenda. O "cafezinho" de Braz é sucesso de longo data entre os torcedores. Em 2019, o dirigente foi flagrado em uma cafeteria com Gabigol, enquanto negociava a ida do centroavante ao clube. Desde então, a expressão caiu nas graças da torcida. Diego Alves republicou a imagem.
No domingo, durante a partida contra o Santos, os jogadores rubro-negros manifestaram apoio ao goleiro. Gabigol foi comemorar um de seus gols com Diego Alves. No segundo, apontou de longe para o companheiro. O veterano, inclusive, foi o capitão do time, por decisão de Rogério Ceni. OS NÚMEROS DE DIEGO ALVESAo todo, Diego Alves soma 157 jogos pelo Flamengo. Nesta década, apenas Felipe (183) acumulou mais partidas vestindo as cores rubro-negras. Junto a Everton Ribeiro e Diego Ribas, Diego Alves é considerado um dos capitães do elenco do Flamengo e liderança ativa no vestiário.
Desde que saiu do Valencia e desembarcou no Ninho do Urubu, em meados de 2017, foram seis títulos: uma Libertadores, um Brasileiro, dois Cariocas, uma Supercopa do Brasil e uma Recopa Sul-Americana.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT
Imagem de destaque
Artemis 2: a contagem regressiva para retorno de astronautas à Terra após viagem mais distante já feita por humanos
Imagem de destaque
Peregrinos percorrem mais de 80 km de Aracruz ao Convento da Penha em ato de fé

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados