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futebol

Diego Alves comemora retorno em vitória tranquila do Flamengo e diz: 'Concentrei para voltar melhor ainda'

Goleiro foi um mero espectador no triunfo do Rubro-Negro por 3 a 0 sobre o Bangu...

Publicado em 31 de Março de 2021 às 20:42

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 mar 2021 às 20:42
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Depois de dois meses, Diego Alves voltou a atuar na meta do Flamengo e, diante do Bangu, nesta quarta-feira, não sofreu gols, viu a equipe titular rubro-negra estrear na temporada e vencer por 3 a 0, no Estádio Raulino de Oliveira. O goleiro não entrava em campo desde 1º de fevereiro.Alves foi um mero espectador no massacre do Fla, que dominou a partida por completo e contou com gols de Bruno Henrique, Arrascaeta e Gabigol:
- Estou muito feliz. A gente não consegue controlar as lesões. É uma sensação muito boa poder voltar, não levar gol e ir para o território onde mais vivi nos últimos anos. É muito ruim ficar machucado, mas me concentrei para voltar melhor ainda do que eu era. A expectativa é de fazer um grande ano com todos - disse Diego Alves, em entrevista ao PPV do Carioca, emendando:
- Para ser goleiro do Flamengo, você tem que estar atento os 95 minutos. Não tem tranquilidade. A gente tenta manter a concentração e orientar a fazer as mesmas coisas dos treinamentos. O time ganhou muito fisicamente nas últimas semanas, conseguimos pressionar muito bem o adversário. Na temporada passada, chegamos no limite... Covid, parada, troca de treinador. E acho que agora, com pré-temporada, temos tudo para fazer um grande ano. Vamos com tudo para o próximo jogo.
+ Veja a tabela e o regulamento do Cariocão 2021
Agora, pela 8ª rodada, o Flamengo enfrenta o Madureira, nesta segunda. O time de Rogério Ceni é o líder isolado do Carioca, com 16 pontos somados.

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