Diego Alves 'aposenta' camisa amarela: 'Fez parte da minha história e da história do Flamengo'

Chegou ao fim uma era no Flamengo: a camisa amarela de Diego Alves, usada desde 2018, foi "aposentada" pelo goleiro nesta semana. A última vez que o camisa 1 vestiu o uniforme foi emblemática, sendo o herói na decisão por pênaltis contra o Palmeiras, na Supercopa do Brasil, e a peça, devidamente autografada, agora passará a ser exposta no Museu do Flamengo, na Gávea.

- Estou aqui para falar da camisa amarela, de goleiro, que vem comigo desde 2018. Uma trajetória incrível, com títulos, e, muito orgulhoso e com muita honra, que vou aposentá-la entregando para o museu do Flamengo. Fez parte da minha história, fez parte da história do Flamengo. Essa é a última, da Supercopa, quando nos sagramos bicampeões - afirmou o ídolo Diego Alves. Com a camisa amarela - tradição que começou com Raul Plasmann, na década de 80 -, Diego Alves fez parte das conquista da Libertadores, do Bi do Brasileiro, da Supercopa do Brasil e do Campeonato Carioca, e da Recopa Sul-Americana.