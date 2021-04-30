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Diego Alves 'aposenta' camisa amarela: 'Fez parte da minha história e da história do Flamengo'

Uniforme utilizado pelo goleiro na Supercopa do Brasil será exposto no Museu do Flamengo...

Publicado em 30 de Abril de 2021 às 19:51

LanceNet

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Publicado em 

30 abr 2021 às 19:51
Crédito: Herói: Diego Alves vestiu a histórica camisa amarela pela última vez contra o Palmeiras (Marcelo Cortes / Flamengo
Chegou ao fim uma era no Flamengo: a camisa amarela de Diego Alves, usada desde 2018, foi "aposentada" pelo goleiro nesta semana. A última vez que o camisa 1 vestiu o uniforme foi emblemática, sendo o herói na decisão por pênaltis contra o Palmeiras, na Supercopa do Brasil, e a peça, devidamente autografada, agora passará a ser exposta no Museu do Flamengo, na Gávea.
- Estou aqui para falar da camisa amarela, de goleiro, que vem comigo desde 2018. Uma trajetória incrível, com títulos, e, muito orgulhoso e com muita honra, que vou aposentá-la entregando para o museu do Flamengo. Fez parte da minha história, fez parte da história do Flamengo. Essa é a última, da Supercopa, quando nos sagramos bicampeões - afirmou o ídolo Diego Alves. Com a camisa amarela - tradição que começou com Raul Plasmann, na década de 80 -, Diego Alves fez parte das conquista da Libertadores, do Bi do Brasileiro, da Supercopa do Brasil e do Campeonato Carioca, e da Recopa Sul-Americana.

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