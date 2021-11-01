Diego Alves alcança marca de 100 jogos no Maracanã pelo Flamengo; veja números e momentos marcantes

Crédito: O goleiro Diego Alves chegou ao Flamengo em 2017 (Fotos: Gilvan de Souza/Flamengo

A vitória do Flamengo sobre o Atlético-MG por 1 a 0 no Maracanã, pela 29ª rodada do Brasileirão, no último sábado, foi especial para Diego Alves. Além do resultado positivo, claro, o goleiro alcançou a marca de 100 partidas disputadas no estádio - sendo 68 vitórias. Por isso, abaixo, o LANCE! relembra momentos marcantes e números do goleiro vestindo o Manto no histórico palco carioca.> Gabi manda mensagem para a torcida do Flamengo após vitóriaMOMENTOS MARCANTES:

Flamengo 1 x 1 Fluminense (27ª rodada do Brasileirão)

Diego Alves estreou pelo Flamengo contra o Corinthians, no dia 30 de julho de 2017. No entanto, só foi jogar no Maracanã no dia 12 e outubro, em um Fla-Flu, válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Diego Alves foi peça fundamental para a conquista do bi da Libertadores e, naquele ano, garantiu que o Fla seguisse vivo na competição continental. No jogo da volta das oitavas de final, o Rubro-Negro devolveu o placar da derrota no Equador e forçou as penalidades.

Já nas cobranças, Diego Alves, que havia sido vaiado na partida anterior, contra o Botafogo, se redimiu em grande estilo: pegou a terceira cobrança do Emelec, batido por Arroyo. No quarto, Queiróz carimbou a trave, e o Flamengo avançou para as quartas de final.

Decisivo na Libertadores, Diego Alves também repetiu a dose na Recopa Sul-Americana 2020. Após empatar em 2 a 2 no jogo de ida, o Flamengo venceu o Independiente del Valle por 3 a 0 no Maracanã e, assim, conquistou o primeiro título internacional da história em casa.

Mais recentemente, Diego Alves fechou o gol nos dois jogos contra o Barcelona-EQU, pela semifinal da Libertadores 2021. No confronto de ida, no Maracanã, o goleiro realizou cinco defesa, sendo quatro delas dentro da área.

As contribuições citadas acima se refletem em um aproveitamento positivo do Flamengo com Diego Alves no gol do Maracanã. No total, foram 68 vitórias, 18 empates e apenas 14 derrotas sofridas.

Além disso, o goleiro foi vazado 78 vezes no estádio. Desse modo, Diego Alves garante uma média de apenas 0,78 gol por partida disputada no Maracanã. Outra marca que chama a atenção é a de "Clean Sheets" - jogos sem sofrer gol.

Com a vitória por 1 a 0 no último sábado, Diego Alves alcançou o 44º Clean Sheet da carreira no Maracanã pelo Fla. E o 45º já pode ser alcançado na próxima sexta-feira, contra o Atlético-GO, às 21h30.