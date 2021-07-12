Diego Aguirre pede e Inter reforça o sistema defensivo

Desde a chegada de Diego Aguirre, o Internacional mirou o sistema defensivo e entregou peças ao treinador uruguaio, que tem como missão melhorar o nível da equipe.
Se antes ele tinha apenas Victor Cuesta como titular absoluto e revezava com os garotos Zé Gabriel e Pedro Henrique, agora ele ganhou dois reforços estrangeiros.
O primeiro foi Bruno Méndez, uruguaio que estava com pouco espaço dentro do Corinthians e jogou pelo Colorado diante do São Paulo e Grêmio.
O segundo é Gabriel Mercado. Experiente e com currículo vitorioso, o atleta de 34 anos desembarcou em Porto Alegre e promete dar mais sustentação ao seu time.
Vale lembrar, que o Inter ainda tem Rodrigo Moledo, mas o zagueiro se recupera de lesão e por isso não tem atuado.