Diante do Vitória, Vasco terá um retorno e nenhum jogador suspenso; confira a lista de pendurados

Crédito: MT foi titular na lateral-esquerda contra o Botafogo, mas Zeca volta de suspensão (Rafael Ribeiro/Vasco

Após a derrota para o Botafogo, o Vasco terá pela frente, pela Série B do Campeonato Brasileiro, um duelo importante no próximo sábado contra o Vitória, às 19h30. Com isso, o técnico Lisca contará com a força total para a disputa diante do Leão, no Barradão. O lateral-esquerdo Zeca volta de suspensão e nenhum jogador tomou o terceiro cartão amarelo no clássico (Léo Matos foi o único atleta vascaíno a tomar amarelo no sábado).

+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro Entre os pendurados estão os seguintes atletas: Leandro Castan, Marquinhos Gabriel, Germán Cano e Daniel Amorim. No departamento médico, o lateral-esquerdo Riquelme segue em recuperação de uma torção no tornozelo esquerdo e o volante Michel segue com problemas musculares.

No jogo contra o Glorioso, o Vasco iniciou uma sequência de partidas contra equipes que estão abaixo da décima colocação. Depois do Vitória, o time terá pela frente Vila Nova, Remo, Londrina (fechando o primeiro turno), Operário (PR) e Ponte Preta, todos no mês de agosto. O Cruz-Maltino busca uma sequência positiva para entrar de vez no G4 e sair da gangorra que vive.