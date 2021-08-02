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Diante do Vitória, Vasco terá um retorno e nenhum jogador suspenso; confira a lista de pendurados

Zeca volta de suspensão depois de desfalcar a equipe na derrota para o Botafogo no Nilton Santos. Jogo contra o Leão, será no próximo sábado, às 19h30, no Barradão, em Salvador...

Publicado em 02 de Agosto de 2021 às 16:20

LanceNet

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Publicado em 

02 ago 2021 às 16:20
Crédito: MT foi titular na lateral-esquerda contra o Botafogo, mas Zeca volta de suspensão (Rafael Ribeiro/Vasco
Após a derrota para o Botafogo, o Vasco terá pela frente, pela Série B do Campeonato Brasileiro, um duelo importante no próximo sábado contra o Vitória, às 19h30. Com isso, o técnico Lisca contará com a força total para a disputa diante do Leão, no Barradão. O lateral-esquerdo Zeca volta de suspensão e nenhum jogador tomou o terceiro cartão amarelo no clássico (Léo Matos foi o único atleta vascaíno a tomar amarelo no sábado).
+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro Entre os pendurados estão os seguintes atletas: Leandro Castan, Marquinhos Gabriel, Germán Cano e Daniel Amorim. No departamento médico, o lateral-esquerdo Riquelme segue em recuperação de uma torção no tornozelo esquerdo e o volante Michel segue com problemas musculares.
No jogo contra o Glorioso, o Vasco iniciou uma sequência de partidas contra equipes que estão abaixo da décima colocação. Depois do Vitória, o time terá pela frente Vila Nova, Remo, Londrina (fechando o primeiro turno), Operário (PR) e Ponte Preta, todos no mês de agosto. O Cruz-Maltino busca uma sequência positiva para entrar de vez no G4 e sair da gangorra que vive.
Além desses duelos, o Gigante da Colina irá receber o São Paulo, nesta quarta-feira, às 21h30, em São Januário, pelo jogo de volta das oitavas de finais da competição. Na ida, o Tricolor Paulista venceu por 2 a 0 e pode até perder por um gol de diferença que garante a classificação. Caso a equipe consiga a vaga, receberá uma premiação de R$3,45 milhões e só conhecerá o seu adversário após mais um sorteio da CBF.

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