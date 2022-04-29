Diante do Vasco, técnico do Flamengo sub-20 busca se manter invicto no ano: 'Jogo de nível'

Flamengo e Vasco se enfrentam nesta sexta-feira, a partir das às 9h30, pela 6ª rodada da Taça Guanabara Sub-20. O duelo promoverá o encontro do líder (o Fla) e do vice-líder da competição, empatados com o mesmo número de pontos (11). Nas cinco primeiras rodadas, ambas as equipes venceram três e empataram dois de seus jogos.

O técnico do Flamengo, Fábio Matias, falou sobre o que esperar do primeiro clássico da temporada.- É um confronto contra o Vasco, jogo bom, de nível, conhecemos a equipe adversária e sabemos da qualidade individual e coletiva que eles têm. Por ser o primeiro clássico do ano, talvez gere um pouco de ansiedade da nossa parte, e da parte deles também, o que é natural. Temos alguns meninos subindo de categoria, vindo do Sub-17, que vão ter a oportunidade de jogar esse jogo, parte de um processo de construção do clube. Clássicos e jogos grandes são sempre bem-vindos no processo de formação do atleta - disse o treinador.

Fábio Matias está invicto no comando do Flamengo em 2022. Foram nove jogos – dois no Carioca profissional, dois na Copa São Paulo de Futebol Juniores e cinco na Taça Guanabara Sub-20 – sendo seis vitórias e três empates. Entre as vitórias está a goleada por 10 a 0 sobre o Forte, segunda maior da história do Flamengo na Copinha. Em 2022, Fábio Matias tem 78% de aproveitamento, com 30 gols pró (3,33 gols/jogo) e apenas 7 gols contra (0,77 gol/jogo). Contra o Vasco, o treinador busca manter a invencibilidade no ano e na categoria.

- Sempre existe motivação quando se tem a possibilidade de permanecer invicto, faz com que tenhamos um ganho e um pouco mais de energia com o foco em manter essa invencibilidade. Sabemos que é um clássico e que em clássicos a responsabilidade de fazer um bom jogo é de ambas as partes, mas entendemos que essa questão de estar invicto é um ponto a mais que nos ajuda a motivar nossos atletas - continuou.

Perto do início do Brasileiro Sub-20, Fábio Matias adotou a estratégia de rodar o elenco nas duas últimas rodadas da Taça Guanabara, dando minutagem para os atletas que vinham jogando menos. O treinador ressaltou a importância de mesclar o time em meio ao calendário recheado que o Fla terá em 2022 na categoria, com as disputas do Carioca, Brasileirão e Copa do Brasil.

- É importante dar rodagem e minutagem aos atletas durante os jogos, semana que vem teremos a partida de início do Campeonato Brasileiro, onde as rodadas do Carioca passam ser às quartas-feiras e as rodadas do Brasileiro nos finais de semana, então teremos a necessidade de estar rodando o elenco e, em algum momento, de usar um time alternativo no estadual. Acho que essa é a ideia, pelo número de jogos que vamos ter até o meio do ano, depois ainda mais competições no segundo semestre, então foi de grande importância ter mesclado alguns atletas nos dois últimos jogos e utilizado jogadores com menos minutagem. Acredito nisso como parte do processo de formação, a gente ganhou as três primeiras rodadas do campeonato estadual e um espaço maior para utilizar os atletas dentro desse processo. Agora, com os clássicos e jogos mais difíceis, temos que priorizar e utilizar os jogadores mais preparados no momento - completou o técnico.

Vale lembrar que Fábio Matias não poderá escalar o zagueiro Cleiton, o lateral-direito Wesley, o volante Daniel Cabral e o meia Victor Hugo, relacionados por Paulo Sousa para o jogo da Libertadores contra a Universidad Católica - vencida pelo Rubro-Negro por 3 a 2, na noite passada.