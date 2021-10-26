Diante do Sport, Bragantino tenta feito inédito no Brasileirão

Crédito: Ari Ferreira/Divulgação

Na próxima quinta-feira o Red Bull Bragantino volta a campo pelo Campeonato Brasileiro e o adversário é o Sport, que briga contra o rebaixamento.

+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada

Em bom momento na temporada, o time de Mauricio Barbieri vai tentar pela primeira vez no torneio nacional emplacar três vitórias consecutivas em casa.

Apesar de figurar as primeiras colocações, o Massa Bruta tem um desempenho abaixo do esperado no Nabi Abi Chedid. Em 14 jogos, o time venceu apenas quatro vezes.

Sequência