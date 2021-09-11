Diante do São José, Palmeiras Sub-15 vence e Sub-17 goleia pelo Campeonato Paulista

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Na manhã deste sábado (11), na Academia de Futebol II, em Guarulhos-SP, as equipes Sub-15 e Sub-17 do Palmeiras, entraram em campo em partidas válidas pela quarta rodada da primeira fase do Campeonato Paulista.

Iniciando o dia com um embate sofrido, o Palmeiras venceu no Sub-15 pelo placara de 1 a 0, com gol do estreante Bernado, atacante ex-Serrano e Boavista, ambos do Rio de Janeiro. Vindo do banco, o jovem fez o único tento do jogo. A equipe segue na liderança do Grupo 6, com três jogos e três vitórias.Tendo o certame estadual como principal competição em 2021, a equipe do treinador Rogerio foi escalado com: Gabriel Altino; Kauan Firmo, Vitor Reis, Carlos Eduardo e Pedro; Bruno, Figueiredo, Luis Arthur; Kauan Vitor, Diego e Vitor Marcelo.

Já pelo Sub-17, o Verdão goleou o adversário por 6 a 1, com gols de Endrick, Luiz Freitas (x2), Gabriel Vareta, Marquinhos e Canadá. Atuando com time misto a equipe de Orlando Ribeiro foi escalado com: Luis; Zuin, Ibson, Serafim, Vareta e Sciencia; Luiz Fretas, Thalys, Marquinhos, Endrick e Canadá.

A equipe assumiu a liderança do Grupo 6, com sete pontos em três partidas disputadas e ocupou a posição do próprio São José. Com isso, o treinador Orlando chega a seis jogos e cinco vitórias no comando do Alviverde, com 34 gols pró e apenas quatro contra.O Palmeiras volta a campo no próxima terça-feira (14) diante do Nacional, no Estádio Nicolau Alayon. A bola rola às 9h (horário de Brasília) para o Sub-15 e às 11h (ambos horário de Brasília) para o Sub-17,