Diante do Resende, Vasco tenta corrigir a rota para recuperar a confiança antes da semifinal

O Vasco que vai entrar em campo neste domingo tem estratégias e missões. E para tudo haverá consequências. Diante do Resende, em São Januário, o que de mais prático acontecer terá a ver também com outra partida: o Cruz-Maltino está empatado em pontos e em vitórias, mas tem três gols a menos de saldo que o Botafogo. Quem terminar a rodada à frente vai ocupar a terceira posição e, por consequência, enfrentar o Flamengo na semifinal. O quarto colocado vai pegar o Fluminense, campeão da Taça Guanabara.- Não temos preferência. Temos que entrar ligados para fazer o resultado em casa. Poder, a cada jogo, dar resposta a nós mesmos e à torcida. Ganhar confiança a cada jogo. Não tem preferência. Quem quer ser campeão não tem que escolher adversário. Eu acho que temos que focar, trabalhar bastante para chegarmos fortes nesta semifinal - analisou o volante Yuri Lara.