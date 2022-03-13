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Diante do Resende, Vasco tenta corrigir a rota para recuperar a confiança antes da semifinal

Cruz-Maltino vive momento técnico ruim, foi eliminado precocemente na Copa do Brasil, mas, já classificado, deverá ter reservas em campo neste domingo, em São Januário...
LanceNet

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Publicado em 

13 mar 2022 às 07:30

Publicado em 13 de Março de 2022 às 07:30

O Vasco que vai entrar em campo neste domingo tem estratégias e missões. E para tudo haverá consequências. Diante do Resende, em São Januário, o que de mais prático acontecer terá a ver também com outra partida: o Cruz-Maltino está empatado em pontos e em vitórias, mas tem três gols a menos de saldo que o Botafogo. Quem terminar a rodada à frente vai ocupar a terceira posição e, por consequência, enfrentar o Flamengo na semifinal. O quarto colocado vai pegar o Fluminense, campeão da Taça Guanabara.- Não temos preferência. Temos que entrar ligados para fazer o resultado em casa. Poder, a cada jogo, dar resposta a nós mesmos e à torcida. Ganhar confiança a cada jogo. Não tem preferência. Quem quer ser campeão não tem que escolher adversário. Eu acho que temos que focar, trabalhar bastante para chegarmos fortes nesta semifinal - analisou o volante Yuri Lara.
Outras questões em evidência no Vasco nesta rodada são subjetivas, mas não menos importantes. Como já está classificado, terá clássico pela frente e não depende só de si para definir a posição, jogadores desgastados ou pendurados deverão ser poupados. Contudo, a eliminação na Copa do Brasil e a recente má fase técnica exige resposta em campo.
- É difícil falar isso, mas a gente tem que ter mais firmeza, mais garra, não que esteja faltando, mas precisamos dar mais para fazer o resultado e não acontecer de novo o que aconteceu na última quarta-feira. Não falo só de mim, como de todos. A gente se cobra muito dentro do grupo, sabemos que precisamos dar mais para as coisas acontecerem - garantiu o meio-campista.
-> Confira a tabela do Campeonato Carioca
A rota precisa ser corrigida. Para o Vasco chegar na semifinal, seja contra quem for, em melhor momento dentro de campo e na relação com a torcida.
Crédito: Vascotentasuperaroprimeiromomentodecrisedatemporada(Foto:RafaelRibeiro/Vasco

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