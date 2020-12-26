Diante do Palmeiras, Bragantino tenta repetir placar do Paulistão

Crédito: Van Campos/Fotoarena

Na noite de domingo, o Bragantino encara o Palmeiras pela 27ª rodada do Brasileirão e precisa somar pontos se quiser se afastar de vez da zona do rebaixamento e consolidar a briga por uma vaga na Sul-Americana.

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Apesar de não ter tido um bom retrospecto diante dos paulistas no Brasileirão, pelo menos um fator positivo o torcedor do Massa Bruta se apega.

No Paulistão, o Bragantino conseguiu vencer os gigantes do estado em duas oportunidades. Uma delas foi contra o Verdão, no Nabi Abi Chedid.

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