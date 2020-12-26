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futebol

Diante do Palmeiras, Bragantino tenta repetir placar do Paulistão

No estadual, o Massa Bruta levou a melhor e conseguiu derrotar o Verdão por 2 a 1...

Publicado em 26 de Dezembro de 2020 às 16:14

LanceNet

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Publicado em 

26 dez 2020 às 16:14
Crédito: Van Campos/Fotoarena
Na noite de domingo, o Bragantino encara o Palmeiras pela 27ª rodada do Brasileirão e precisa somar pontos se quiser se afastar de vez da zona do rebaixamento e consolidar a briga por uma vaga na Sul-Americana.
+ TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO
Apesar de não ter tido um bom retrospecto diante dos paulistas no Brasileirão, pelo menos um fator positivo o torcedor do Massa Bruta se apega.
No Paulistão, o Bragantino conseguiu vencer os gigantes do estado em duas oportunidades. Uma delas foi contra o Verdão, no Nabi Abi Chedid.
+ Dicas para mitar! Confira como ficou o time LANCE! para a 27ª rodada do Cartola
Naquela tarde de domingo, Uillian Correia e Ytalo anotaram os dois gols na vitória por 2 a 1.

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