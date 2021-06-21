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futebol

Diante do Palmeiras, Bragantino busca a primeira vitória em casa no Brasileirão

Massa Bruta fez duas partidas como mandante no torneio e apenas empatou contra Bahia e Fluminense...

Publicado em 21 de Junho de 2021 às 10:14

LanceNet

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Publicado em 

21 jun 2021 às 10:14
Crédito: Divulgação/Red Bull Bragantino
Após vencer o Flamengo no Rio de Janeiro, o Bragantino retoma a concentração para encarar o Palmeiras em mais uma partida importante neste começo de Brasileirão.
Com 11 pontos, o Massa Bruta terá a oportunidade de abrir vantagem para um rival direto e quebrar uma marca negativa neste começo de campanha: não vencer em casa.
Até o momento, o Bragantino fez dois jogos no Nabi Abi Chedid e não venceu. Contra Bahia e Fluminense, a equipe de Barbieri ficou no empate (3 x 3 e 2 x 2).
Agora, a expectativa é que o Bragantino possa se impor em seus domínios e bater outro gigante do cenário nacional e postulante ao título.

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