Diante do Palmeiras, Bragantino busca a primeira vitória em casa no Brasileirão

Crédito: Divulgação/Red Bull Bragantino

Após vencer o Flamengo no Rio de Janeiro, o Bragantino retoma a concentração para encarar o Palmeiras em mais uma partida importante neste começo de Brasileirão.

Com 11 pontos, o Massa Bruta terá a oportunidade de abrir vantagem para um rival direto e quebrar uma marca negativa neste começo de campanha: não vencer em casa.

Até o momento, o Bragantino fez dois jogos no Nabi Abi Chedid e não venceu. Contra Bahia e Fluminense, a equipe de Barbieri ficou no empate (3 x 3 e 2 x 2).