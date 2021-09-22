Diante do Inter, Bahia tenta acabar com marca negativa como visitante

Após empatar com o Red Bull Bragantino dentro de casa, o Bahia volta a campo no fim de semana e tenta recuperar os pontos perdidos no Beira-Rio, onde visita o Internacional.
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Se não bastasse a boa fase do adversário, que está colado no G-6 do Campeonato Brasileiro, o Esquadrão de Aço vai tentar quebrar uma seca de triunfos como visitante.
A última vez que o Bahia venceu fora de Salvador ocorreu diante da Chapecoense. Na ocasião, o Tricolor venceu por 2 a 0.
Desde o jogo na Arena Condá, o Bahia disputou mais seis partidas, com quatro derrotas e dois empates. Será que vem a redenção no Beira-Rio?