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futebol

Diante do Inter, Bahia tenta acabar com marca negativa como visitante

Tricolor não sabe o que é vencer fora de casa desde o jogo contra a Chapecoense...
LanceNet

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Publicado em 

22 set 2021 às 17:23

Publicado em 22 de Setembro de 2021 às 17:23

Crédito: Bahia venceu a Chape por 2 a 0 (Divugação Twitter
Após empatar com o Red Bull Bragantino dentro de casa, o Bahia volta a campo no fim de semana e tenta recuperar os pontos perdidos no Beira-Rio, onde visita o Internacional.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Se não bastasse a boa fase do adversário, que está colado no G-6 do Campeonato Brasileiro, o Esquadrão de Aço vai tentar quebrar uma seca de triunfos como visitante.
A última vez que o Bahia venceu fora de Salvador ocorreu diante da Chapecoense. Na ocasião, o Tricolor venceu por 2 a 0.
Desde o jogo na Arena Condá, o Bahia disputou mais seis partidas, com quatro derrotas e dois empates. Será que vem a redenção no Beira-Rio?

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