Diante do Grêmio, Flamengo pode igualar a maior sequência invicta da 'era Renato'; veja números

Na noite desta terça-feira, às 21h, o Flamengo enfrenta o Grêmio na Arena do Grêmio, em partida válida pela segunda rodada do Brasileirão - este, inclusive, é o último compromisso do Fla antes da final da Libertadores. Embora o foco principal seja competição continental, o Rubro-Negro Carioca pode alcançar uma marca importante diante do Tricolor Gaúcho.> LANCE! traz bastidores do Flamengo no Uruguai; confiraCaso não perca para o Grêmio nesta noite, o Flamengo chegará ao nono jogo seguido sem derrota. Esta é a maior marca de partidas invictas que o Fla conseguiu desde a chegada do técnico Renato Gaúcho.

O primeiro jogo com o sucessor de Rogério Ceni aconteceu no dia 14 de julho, quando o Rubro-Negro derrotou o Defensa y Justicia por 1 a 0, na Argentina, pela Libertadores. Após este confronto, o time engatou uma sequência de mais seis jogos com vitória até parar no Internacional.

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Nesse sentido, um resultado positivo contra o Grêmio pode ser a cereja no bolo que falta para o Fla chegar com a moral ainda mais elevada para enfrentar o Palmeiras no próximo sábado, em Montevidéu. Além de oito jogo seguidos sem perder, o time entrou em sintonia com a torcida e espantou uma crise que poderia afetar diretamente os resultados dentro de campo.Abaixo, veja todas as sequências invictas do Flamengo sob o comando de Renato Gaúcho:

PRIMEIRA SEQUÊNCIA: SETE JOGOS INVICTO

Defensa y Justicia 0 x 1 Flamengo (Libertadores);Bahia 0 x 5 Flamengo (Brasileirão);Flamengo 4 x 1 Defensa y Justicia (Libertadores);Flamengo 5 x 1 São Paulo (Brasileirão);Flamengo 6 x 0 ABC (Copa do Brasil);Corinthians 1 x 3 Flamengo (Brasileirão);ABC 0 x 1 Flamengo (Copa do Brasil).

SEGUNDA SEQUÊNCIA: OITO JOGOS INVICTO

Olimpia 1 x 4 Flamengo (Libertadores);Flamengo 2 x 0 Sport (Brasileirão);Flamengo 5 x 1 Olimpia (Libertadores);Ceará 1 x 1 Flamengo (Brasileirão);Grêmio 0 x 4 Flamengo (Copa do Brasil);Santos 0 x 4 Flamengo (Brasileirão);Palmeiras 1 x 3 Flamengo (Brasileirão);Flamengo 2 x 0 Grêmio (Copa do Brasil).

TERCEIRA SEQUÊNCIA: NOVE JOGOS INVICTO

Flamengo 2 x 0 Barcelona-EQU (Libertadores);América-MG 1 x 1 Flamengo (Brasileirão);Barcelona-EQU 0 x 2 Flamengo (Libertadores);Flamengo 3 x 0 Athletico-PR (Brasileirão);Red Bull Bragantino 1 x 1 Flamengo (Brasileirão);Fortaleza 0 x 3 Flamengo (Brasileirão);Flamengo 3 x 1 Juventude (Brasileirão);Flamengo 0 x 0 Cuiabá (Brasileirão);Athletico-PR 2 x 2 Flamengo (Copa do Brasil).

QUARTA SEQUÊNCIA: OITO JOGOS INVICTO*

Flamengo 1 x 0 Atlético-MG (Brasileirão);Athletico-PR 2 x 2 Flamengo (Brasileirão);Flamengo 2 x 0 Atlético-GO (Brasileirão);Chapecoense 2 x 2 Flamengo (Brasileirão);Flamengo 3 x 0 Bahia (Brasileirão);São Paulo 0 x 4 Flamengo (Brasileirão);Flamengo 1 x 0 Corinthians (Brasileirão);Internacional 1 x 2 Flamengo (Brasileirão).

*sequência invicta em andamento.