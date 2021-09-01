Diante do Fortaleza, Bahia deve promover primeiro jogo de Rodallega como titular

Crédito: Vindo do banco, colombiano já fez quatro partidas no clube (Felipe Oliveira/Bahia

O Bahia não tem possibilidade de contar com o atacante Gilberto pensando no compromisso do próximo sábado (4), pelo Brasileirão, onde a equipe receberá em Pituaçu o Fortaleza às 21h (de Brasília). >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSDesta forma, a tendência dos trabalhos durante a semana tem demonstrado que o técnico Diego Dabove deve promover a estreia entre os titulares do experiente centroavante Hugo Rodallega, nome contratado pelo Esquadrão ainda no início do mês de julho.

De lá até aqui, Rodallega participou apenas de quatro partidas da equipe e, além de não ter balançado as redes, sequer conseguiu comemorar um triunfo. Além do empate em 1 a 1 com o Cuiabá, ele atuou por alguns minutos nos reveses frente a Atlético-GO, Grêmio e, na última rodada, frente ao Fluminense.