Diante do Flu, Bragantino tenta manter invencibilidade contra os cariocas

Crédito: Twitter/Bragantino

Após derrotar o Bahia por 4 a 0, o Bragantino terá um louco período de preparação, já que o seu próximo jogo está marcado apenas para o dia 30 de novembro, quando visita o Fluminense, no Rio de Janeiro.Mesmo com o bom momento do rival, que briga por uma vaga na Libertadores da América, o Massa Bruta terá a missão de manter o excelente retrospecto diante dos rivais cariocas.

Nesta edição do Brasileiro, o Bragantino já fez cinco jogos contra o clubes do Rio de Janeiro e não perdeu nenhum duelo. No total, foram duas vitórias e três empates.

O Fluminense foi a primeira vítima. No Nabi Abi Chedid, pela 4ª rodada, o Massa Bruta venceu por 2 a 1. Mesmo placar do jogo contra o Botafogo, pela 20ª rodada, quando o time paulista levou a melhor no Nílton Santos.

Nos duelos entre Bragantino e Rio de Janeiro, ainda é somado empates com o Bota, Vasco da Gama e Flamengo, os dois últimos fora de casa.

Veja os duelos: