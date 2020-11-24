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futebol

Diante do Flu, Bragantino tenta manter invencibilidade contra os cariocas

Massa Bruta disputou cinco duelos contra os times do Rio de Janeiro e não foi derrotado...
LanceNet

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Publicado em 

24 nov 2020 às 16:03

Publicado em 24 de Novembro de 2020 às 16:03

Crédito: Twitter/Bragantino
Após derrotar o Bahia por 4 a 0, o Bragantino terá um louco período de preparação, já que o seu próximo jogo está marcado apenas para o dia 30 de novembro, quando visita o Fluminense, no Rio de Janeiro.Mesmo com o bom momento do rival, que briga por uma vaga na Libertadores da América, o Massa Bruta terá a missão de manter o excelente retrospecto diante dos rivais cariocas.
Nesta edição do Brasileiro, o Bragantino já fez cinco jogos contra o clubes do Rio de Janeiro e não perdeu nenhum duelo. No total, foram duas vitórias e três empates.
O Fluminense foi a primeira vítima. No Nabi Abi Chedid, pela 4ª rodada, o Massa Bruta venceu por 2 a 1. Mesmo placar do jogo contra o Botafogo, pela 20ª rodada, quando o time paulista levou a melhor no Nílton Santos.
Nos duelos entre Bragantino e Rio de Janeiro, ainda é somado empates com o Bota, Vasco da Gama e Flamengo, os dois últimos fora de casa.
Veja os duelos:
Bragantino 1 x 1 BotafogoBragantino 2 x 1 FluminenseVasco 1 x 1 BragantinoFlamengo 1 x 1 BragantinoBotafogo 1 x 2 Bragantino

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