Diante do Fla, Sport tenta aumentar invencibilidade da defesa

Após uma semana limpa no calendário, o Sport volta a jogar neste domingo e terá pela frente o Flamengo, um dos postulantes ao título, no Maracanã.
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Apesar de ter escapado do Z-4 do Brasileirão, o Rubro-Negro sabe que o desafio deste fim de semana será complicado.
Defesa
Um dos pontos positivos é o momento defensivo do Sport, que passou ileso nas últimas quatro partidas e tenta chegar ao quinto confronto sem ser vazado no Brasileirão.
Confira os jogos sem sofrer gols:
América-MG 0 x 1 SportSport 0 x 0 CearáBahia 0 x 1 SportSport 0 x 0 Bragantino