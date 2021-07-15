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Diante do Cuiabá, Jair Ventura contará com três retornos na Chape

Informação divulgada pelo próprio clube dá conta do encerramento do período de transição nas contusões de Kadu, Léo Gomes e Moisés Ribeiro...

Publicado em 15 de Julho de 2021 às 14:41

LanceNet

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Publicado em 

15 jul 2021 às 14:41
Crédito: Kadu pode voltar a atuar depois de três meses (Márcio Cunha/Chapecoense
Precisando com urgência vencer para iniciar o processo de saída do Z4 no Campeonato Brasileiro, a Chapecoense terá uma gama maior de opções para a montagem da equipe que enfrenta, no próximo domingo, o Cuiabá às 11 (de Brasília) na Arena Pantanal.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSSegundo relatou o próprio clube através de seu site oficial, o técnico Jair Ventura tem três nomes novamente à disposição após o encerramento dos seus respectivos períodos de transição em recuperação de lesões, casos do zagueiro Kadu e dos meio-campistas Léo Gomes e Moisés Ribeiro.
Dos citados, quem está há mais tempo sem atuar é o defensor de 34 anos de idade depois de fraturar a região lombar da coluna ainda no Campeonato Catarinense em partida do dia 3 de abril contra o Joinville. Na oportunidade, o Verdão do Oeste venceu por 3 a 0 fora de casa.
Já nos casos tanto de Moisés como de Léo Gomes, ambos fizeram suas últimas aparições no empate em 1 a 1 diante do São Paulo, já no Campeonato Brasileiro, em 16 de junho. O primeiro tinha um problema no músculo anterior da coxa esquerda enquanto o segundo também se reabilitou de questão muscular na coxa, porém na área posterior da perna direita.

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