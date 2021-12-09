Diante do Ceará, Crias do Palmeiras tentam manter boas atuações e invencibilidade

Com o time titular de férias após a conquista da Libertadores, o Palmeiras volta a campo nesta quarta-feira (09), às 21h30 (de Brasília), na Arena Barueri, em jogo válido pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro e consequentemente último da equipe na temporada.

Vindo de dois jogos atuando com um time recheado de Crias da Academia, a partida pode significar ao jovem plantel terminar sua participação de maneira invicta. Acionados desde a vitória sob o Cuiabá, o primeiro duelo após a final continental, as pratas da casa empataram com o Athletico Paranaense na 37ª rodada.Em Curitiba, o time palestrino contabilizou a menor média de idade da história do Brasileirão de pontos corridos com 20 times – 19,8 anos. Em campo, estavam apenas dois profissionais, sendo eles Matheus Fernandes (23) e Vinicius Silvestre (27). Dos atletas da base, Giovani era o mais jovem, com 17.

A partida contra os cearenses também vai marcar o reencontro do Palmeiras com sua torcida depois da conquista em Montevidéu. Atuando no Mato Grosso e posteriormente Paraná, esse será retorno a São Paulo, embora longe do Allianz Parque. Por motivos de eventos na casa palestrina, o jogo será realizado em Barueri.

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Para o meia Pedro Bicalho, uma das joias utilizadas na reta final do Brasileirão, o sentimento é de felicidade em atuar na equipe bicampeã da Libertadores.

– Está sendo muito bom. Trabalhamos no Sub-20 visando essa chance e, graças a Deus, nosso time profissional foi campeão da Libertadores e a gente tem conseguido deixar um legado bom, que é honrar a camisa do Palmeiras nestes jogos – comentou.

No ano, o Palmeiras utilizou, ao todo, 26 Crias da Academia, sendo a temporada com maior utilização de Pratas da Casa no século. Destas, oito (Vinicius, Renan, Victor Luis, Danilo, Menino, Patrick de Paula, Veron e Wesley) estiveram presentes no elenco bicampeão consecutivo da Libertadores.