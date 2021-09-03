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Diante do Brasil de Pelotas, Vasco aposta no bom retrospecto em São Januário para se aproximar do G4

Com as mudanças feitas por Lisca, Cruz-Maltino derrotou a Ponte Preta e espera vencer novamente sob seus domínios antes de uma sequência complicada fora de casa...

Publicado em 03 de Setembro de 2021 às 07:30

LanceNet

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Publicado em 

03 set 2021 às 07:30
Crédito: Vasco tenta a segunda vitória seguida na Série B contra o Brasil de Pelotas em São Januário (Rafael Ribeiro/Vasco
Para uma equipe almejar uma vaga no G4 da Série B, ela precisa ter um bom desempenho sob seus domínios e beliscar pontos fora. O atual retrospecto do Vasco longe do Rio de Janeiro não é bom, porém em São Januário, o time fechou o turno entre os melhores mandantes. Diante disso, a equipe encara o penúltimo colocado, Brasil de Pelotas, para vencer a segunda seguida no returno.
+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro Com as mudanças na postura e no posicionamento do time, Lisca conseguiu fazer o Vasco ter uma boa atuação e conquistar os três pontos na última rodada. O desafio agora é manter o estilo de jogo proposto e carimbar mais uma vitória contra uma equipe da parte de baixo da tabela antes de uma sequência mais complicada fora de casa.
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Para isso, Lisca irá optar pela manutenção da escalação que enfrentou a Ponte Preta. A dupla de volantes Andrey e Caio Lopes agradou o treinador, que deu mais liberdade ao camisa 6 com a movimentação do lateral-esquerdo Zeca por dentro quando o time tem a bola. Na frente, Marquinhos Gabriel fez bem o corredor do lado esquerdo e também será titular contra o Xavante.
+ Vasco x Brasil de Pelotas: onde assistir, prováveis times e desfalques
Na defesa, a dupla Leandro Castan e Miranda esteve um pouco mais protegida contra a Macaca e a saída de bola foi feita com uma linha de três com a presença do lateral-direito Leo Matos. Para completar, Germán Cano passa por um longo jejum de oito partidas sem marcar gols e espera desencantar nesta sexta-feira. Em casa, o Vasco tropeçou contra Operário (PR), Avaí e Londrina, mas tem a segunda melhor campanha como mandante com sete vitórias e um empate. Do outro lado, os gaúchos ainda não venceram como visitantes e seguem com dificuldade para deixar o Z4 e evitar o descenso. foram somente quatro empates e sete derrotas.
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Na lista de suplentes, Lisca ganhará dois reforços importantes. A dupla Romulo e Morato volta de suspensão e tende a ficar no banco de reservas como opção. Ambos foram muito elogiados pelo treinador na última coletiva de imprensa e devem aparecer no segundo tempo dependendo de como estiver a configuração do jogo na Colina História.
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Por outro lado, quatro jogadores não estarão à disposição e desfalcam o Vasco. Ernando e Michel estão lesionados e não têm previsão de retorno aos gramados. Bruno Gomes também está fora, mas deve iniciar a transição ainda nesta semana. O argentino Sarrafiore, por sua vez, volta aos treinos nesta sexta e segue a preparação pós-Covid. O equatoriano Jhon Sánchez ainda não apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e não faz sua estreia.

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