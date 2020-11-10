  • Diante do Bahia, Coritiba busca algo inédito nesta edição do Campeonato Brasileiro
Diante do Bahia, Coritiba busca algo inédito nesta edição do Campeonato Brasileiro

LanceNet

Publicado em 09 de Novembro de 2020 às 22:07

Crédito: Divulgação/Coritiba
Na luta contra o rebaixamento, o Coritiba conseguiu um bom resultado no returno do Brasileirão. No estádio Beira-Rio, a equipe comandada por Rodrigo Santana arrancou um empate com o Internacional por 2 a 2.Apesar de não ser uma vitória, o resultado foi importante, já que o Coxa escapou do temido Z-4 e agora ocupa a 15ª colocação, com 20 pontos.
Com a semana livre para trabalhar, o Coritiba só volta a campo no fim de semana, quando encara o Bahia e terá a grande chance de conquistar algo até então inédito neste Brasileirão, que é uma invencibilidade de três jogos.
Desde o início do torneio, o máximo que o Coritiba conseguiu ficar sem perder foi dois jogos. Na ocasião, o time do Couto Pereira venceu o Sport por 1 a 0 e depois empatou sem gols com o Botafogo, no Nilton Santos.

Tópicos Relacionados

coritiba
Recomendado para você

Imagem de destaque
Adolescente atropelada na Leitão da Silva perdeu a mãe da mesma forma em Vitória
Imagem de destaque
As variações genéticas que podem indicar quem perde mais peso com uso de canetas emagrecedoras
Imagem de destaque
O que astronautas da Artemis 2 trazem de viagem à Lua: 'A parte boa está voltando com a gente'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados