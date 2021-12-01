Diante do Atlético-MG, Bahia luta para acabar com jejum de triunfos no Brasileirão

A quinta-feira é decisiva na temporada do Bahia. Na Arena Fonte Nova, o time de Guto Ferreira precisa derrotar o Atlético-MG se quiser continuar vivo na luta contra o rebaixamento.

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Com 40 pontos, apenas um triunfo retira a equipe do Z-4. O Athletico, primeiro time fora da zona de descenso, aparece com 42 pontos.

Jejum

Para vencer o Galo, o Bahia precisa quebrar uma marca negativa de quatro rodadas sem ganhar no Campeonato Brasileiro. Durante o período, a equipe perdeu três jogos e empatou um.

Calendário

Além do Atlético-MG, o Bahia tem pela frente o Fluminense e Fortaleza nas rodadas finais do Campeonato Brasileiro.