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futebol

Diante do Atlético-GO, Sport tenta quebrar jejum de vitórias no Brasileirão

Na briga contra a queda, o Leão não conseguiu vencer nas últimas quatro rodadas...

Publicado em 30 de Outubro de 2021 às 16:02

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 out 2021 às 16:02
Crédito: Sport recebe o Atlético-GO neste domingo (Anderson Stevens / Sport Recife
Na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o Sport trabalha firme e foca no duelo contra o Atlético-GO, na Arena Pernambuco.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Dentro de casa, o time pernambucano tenta quebrar uma marca negativa das últimas rodadas, onde não conseguiu somar pontos fundamentais na briga contra o rebaixamento.
Neste período de quatro partidas, o Sport foi derrotado em três jogos e empatou um, justamente contra o Santos, rival direto no Z-4.
Importância
Com 27 pontos, o Sport está na 17ª colocação. O Santos, primeiro time fora da zona de rebaixamento, aparece com 32 pontos.

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