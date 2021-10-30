Diante do Atlético-GO, Sport tenta quebrar jejum de vitórias no Brasileirão

Crédito: Sport recebe o Atlético-GO neste domingo (Anderson Stevens / Sport Recife

Na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o Sport trabalha firme e foca no duelo contra o Atlético-GO, na Arena Pernambuco.

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Dentro de casa, o time pernambucano tenta quebrar uma marca negativa das últimas rodadas, onde não conseguiu somar pontos fundamentais na briga contra o rebaixamento.

Neste período de quatro partidas, o Sport foi derrotado em três jogos e empatou um, justamente contra o Santos, rival direto no Z-4.

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