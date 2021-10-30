Diante do Atlético-GO, Sport tenta quebrar jejum de vitórias no Brasileirão

Na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o Sport trabalha firme e foca no duelo contra o Atlético-GO, na Arena Pernambuco.
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Dentro de casa, o time pernambucano tenta quebrar uma marca negativa das últimas rodadas, onde não conseguiu somar pontos fundamentais na briga contra o rebaixamento.
Neste período de quatro partidas, o Sport foi derrotado em três jogos e empatou um, justamente contra o Santos, rival direto no Z-4.
Importância
Com 27 pontos, o Sport está na 17ª colocação. O Santos, primeiro time fora da zona de rebaixamento, aparece com 32 pontos.