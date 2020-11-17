Diante do Atlético-GO, gol do Sport deve ter volta de Luan Polli

Crédito: Williams Aguiar/Sport

Uma alteração na equipe que perdeu para o Vasco por 2 a 0 na última rodada do Campeonato Brasileiro pensando no compromisso da próxima segunda-feira (23) às 20h na Ilha do Retiro é quase que certa em se tratando do gol da equipe do Sport: Luan Polli.

Estando suspenso por cartões amarelos contra o clube carioca, quem esteve na meta foi Mailson em situação inédita desde que Jair Ventura assumiu o comando da equipe da Praça da Bandeira.

Em relação ao restante da escalação para o compromisso em casa, as ausências estão por conta de Raul Prata e Marcão (ambos com problemas físicos nas regiões de joelho e panturrilha, respectivamente) além do zagueiro Rafael Thyere, diagnosticado com Covid-19 e cumprindo o protocolo sanitário de isolamento.