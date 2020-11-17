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futebol

Diante do Atlético-GO, gol do Sport deve ter volta de Luan Polli

Arqueiro que esteve suspenso por cartões amarelos no revés diante do Vasco deve retomar a posição na próxima rodada do Campeonato Brasileiro...

Publicado em 17 de Novembro de 2020 às 11:34

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 nov 2020 às 11:34
Crédito: Williams Aguiar/Sport
Uma alteração na equipe que perdeu para o Vasco por 2 a 0 na última rodada do Campeonato Brasileiro pensando no compromisso da próxima segunda-feira (23) às 20h na Ilha do Retiro é quase que certa em se tratando do gol da equipe do Sport: Luan Polli.
Estando suspenso por cartões amarelos contra o clube carioca, quem esteve na meta foi Mailson em situação inédita desde que Jair Ventura assumiu o comando da equipe da Praça da Bandeira.
Em relação ao restante da escalação para o compromisso em casa, as ausências estão por conta de Raul Prata e Marcão (ambos com problemas físicos nas regiões de joelho e panturrilha, respectivamente) além do zagueiro Rafael Thyere, diagnosticado com Covid-19 e cumprindo o protocolo sanitário de isolamento.
Apesar de distantes quatro posições na tabela (o time do Recife está em 10° e o Atlético em 14°), a distância é de apenas uma unidade. Algo que, em caso de revés, pode voltar a aproximar perigosamente o Sport dentro da zona de rebaixamento depois da equipe obter uma "arrancada" na chegada de Jair Ventura.

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