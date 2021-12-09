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futebol

Diante do Atlético-GO, Flamengo terá 'primeiro jogo' da temporada 2022; entenda

O Flamengo deve mandar a campo uma equipe formada por jovens; assim, será a chance dos crias se destacarem e da diretoria começar a pensar em quem pode ser negociado ...
LanceNet

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Publicado em 

09 dez 2021 às 06:30

Publicado em 09 de Dezembro de 2021 às 06:30

Na noite desta quinta-feira, às 21h30, diante do Atlético-GO, o Flamengo realiza o último jogo do ano. Inicialmente, como o Fla não tem mais chance de título nem de perder a segunda colocação, pode parecer que o duelo no Estádio Antônio Accioly não tem valor para os cariocas. No entanto, o confronto já pode ser considerado como a "primeira partida" do Rubro-Negro na temporada de 2022.> Gabigol desabafa e faz um balanço sobre a temporada 2021 do FlamengoIsso acontece porque o Flamengo antecipou as férias à boa parte do elenco, e, assim, o time que entrará em campo nesta noite será formado, em grande maioria, por jogadores da base. Dessa forma, o duelo abre um "leque" de pontos importantes para a diretoria do clube da Gávea ficar atenta.
O primeiro é ficar de olho nas promessas. Nomes como Matheus França e Lázaro, por exemplo, têm as maiores multas rescisórias entre os crias da base e devem ganhar minutos.
Fora isso, atletas que receberam poucas oportunidades até hoje podem se destacar, como aconteceu com o goleiro Hugo Souza, na sua estreia, contra o Palmeiras, em 2020. Assim, o jogo contra o Dragão será importante para ver como os jovens jogadores se comportarão contra uma equipe profissional.Ainda vale destacar que uma meta importante para a diretoria é rejuvenescer o elenco. Atletas como Diego, Filipe Luís, Diego Alves, Isla e Everton Ribeiro, por exemplo, já ultrapassaram os 30 anos de idade.
Eles ainda serão essenciais ao time em 2022, mas, para construir de fato uma dinastia no futebol brasileiro - e até no âmbito continental -, o departamento de futebol do Flamengo precisa ficar de olho em nomes que possam renovar e rejuvenescer o grupo. Portanto, a partida contra o Atlético-GO já é importante para que os jovens jogadores não só se acostumem com o ritmo, mas também iniciem a transição da base ao profissional.
Por fim, alguns dos crias não devem seguir no Flamengo no futuro. Logo, o confronto desta noite será a primeira oportunidade para o clube começar a pensar em quem pode ficar e quem pode ser negociado e, consequentemente, se tornar uma forma de receita aos cofres. Um exemplo recente é o caso de Max: o meia disputou14 jogos no Cariocão 2021, foi emprestado ao Cuiabá e, agora, deve ser vendido ao Colorado Rapids, da MLS.
Crédito: FlamengoenfrentaoAtlético-GOpela38ªrodadadoBrasileirão(Foto:AlexandreVidal/Flamengo

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