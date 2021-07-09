Diante do Athletico, Bragantino quer manter o 100% como visitante

No sábado, o Bragantino volta a campo pelo Brasileirão e o adversário é o Athletico, que briga pela ponta do torneio nacional.
Após ver a liderança escapar no empate contra o Cuiabá, a ordem no Massa Bruta é conseguir manter o desempenho como visitante no torneio.
Em cinco partidas fora de casa, o Bragantino venceu todos e isso tem sido fundamental na pontuação, já que o time paulista não vai bem dentro de casa.
Longe do Nabizão, o Braga bateu adversários de peso, como, por exemplo, Corinthians, Flamengo e São Paulo.
Confira o desempenho do Bragantino fora de casa:
Chapecoense 0 x 3 BragantinoCorinthians 1 x 2 BragantinoFlamengo 2 x 3 BragantinoAtlético-GO 0 x 1 BragantinoSão Paulo 1 x 2 Bragantino