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Diagnosticado com apendicite, meia Ganso passa por cirurgia e desfalca o Fluminense

Meia sentiu dores abdominais e passou por cirurgia na manhã deste sábado. Clube não divulgou estimativa de quanto tempo Ganso deve ficar fora...
LanceNet

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Publicado em 

09 jan 2021 às 13:58

Publicado em 09 de Janeiro de 2021 às 13:58

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense
Após sentir dores abdominais na madrugada deste sábado, o meia Paulo Henrique Ganso, do Fluminense, foi diagnosticado com apendicite. O jogador passou por cirurgia ainda nesta manhã e, de acordo com nota divulgada pelo clube, o procedimento ocorreu sem problemas. O Fluminense divulgou que Ganso terá alta "nos próximos dias", mas não comunicou a expectativa pelo retorno do meia aos gramados. Mas nos casos de apendicite, a estimativa é de que os jogadores levem até um mês para voltarem a atuar.
> Veja como está a situação do Fluminense no Brasileiro e simule resultadosConfira a nota oficial divulgada pelo Fluminense:
Na manhã deste sábado, o atleta Paulo Henrique Ganso foi submetido a uma cirurgia de urgência para tratamento de uma apendicite aguda. O procedimento correu bem e o jogador já está no quarto, passa bem e com previsão de alta para os próximos dias.
Atual sétimo colocado do Campeonato Brasileiro, com 43 pontos, o Fluminense volta a campo na próxima quarta-feira, às 21h30, contra o Corinthians, na Neo Química Arena.

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