Dia Nacional do Orgulho Gay: Flamengo alerta para mortes por homofobia e pede respeito

O Dia Nacional do Orgulho Gay, celebrado no dia 25 de março no Brasil, foi lembrado pelo Flamengo em postagens nas redes sociais, cujo cunho central é o alerta para o número elevado de mortes por homofobia no país:- O Brasil é o país que mais mata LGBTs no mundo. De acordo com informações do GGB (Grupo Gay da Bahia), o Brasil registrou 141 mortes por homofobia de janeiro a 15 de maio de 2019. Uma média de 1 morte a cada 23 horas - postou o clube, pedindo em sequência: