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Dia Nacional do Orgulho Gay: Botafogo pede tolerância e respeito

Em postagem nas redes sociais, clube de General Severiano afirmou "defender e apoiar todo movimento voltado para o amor"...

Publicado em 25 de Março de 2021 às 14:46

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 mar 2021 às 14:46
Crédito: Divulgação/Botafogo
O Botafogo fez questão de lembrar sobre o Dia do Orgulho Gay, comemorado no dia 25 de março, nesta quinta-feira, no Brasil. Por meio de uma publicação nas redes sociais, o clube de General Severiano fez um alerta e pediu por igualdade.
+ Força ofensiva e problemas de disciplina: conheça Rafael Carioca, reforço do Botafogo
- O Botafogo apoia e defende todo movimento voltado para o amor, respeito e tolerância, seja no futebol ou no mundo - publicou o Botafogo em seu perfil no Twitter.
O Orgulho Gay, também conhecido como orgulho LGBTQI+, é um movimento que apoia e incentiva gays, lésbicas, bissexuais e transexuais a terem orgulho da orientação sexual.

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