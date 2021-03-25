Dia Nacional do Orgulho Gay: Botafogo pede tolerância e respeito

Crédito: Divulgação/Botafogo

O Botafogo fez questão de lembrar sobre o Dia do Orgulho Gay, comemorado no dia 25 de março, nesta quinta-feira, no Brasil. Por meio de uma publicação nas redes sociais, o clube de General Severiano fez um alerta e pediu por igualdade.

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- O Botafogo apoia e defende todo movimento voltado para o amor, respeito e tolerância, seja no futebol ou no mundo - publicou o Botafogo em seu perfil no Twitter.