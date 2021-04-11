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futebol

Dia dele! Fred marca contra o Nova Iguaçu e chega aos 400 gols na carreira

Jogador fez o segundo do Flu na partida pelo Campeonato Carioca e também se aproxima da segunda posição na artilharia tricolor...

Publicado em 11 de Abril de 2021 às 19:44

LanceNet

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Publicado em 

11 abr 2021 às 19:44
Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC
Vivendo grande fase neste início de temporada, Fred chegou aos 400 gols na carreira. Neste domingo, o atacante marcou o segundo gol do Fluminense contra o Nova Iguaçu, no Maracanã, pelo Campeonato Carioca. O camisa 9 fez sua estreia há 18 anos, pelo América-MG. Agora, o centroavante está a apenas dois de distância de se tornar o segundo maior artilheiro da história do Flu, igualando Orlando Pingo de Ouro, com 184.
> Rumo à Libertadores: Confira os maiores artilheiros do Fluminense na competição
Apenas nove jogadores em atividade já ultrapassaram a marca dos 400 gols. São eles Cristiano Ronaldo (772), Lionel Messi (734), Zlatan Ibrahimovic (564), Robert Lewandowski (535), Luis Suárez (501), Sergio Agüero (425), Edinson Cavani (411), Loco Abreu (409) e Klaas-Jan Huntelaar (407).
Vale lembrar que, em jogos oficiais pelo Fluminense, Fred já é o maior artilheiro, superando Waldo, líder no geral, com 319 no total, mas 149 oficiais. Além disso, o camisa 9 mantém a liderança com folga como maior artilheiro do Tricolor no Século XXI (Magno Alves, o segundo, tem 63), do Campeonato Brasileiro, com 97 gols, e da Copa do Brasil, com 17.
Veja a tabela do Campeonato Carioca
Dos 400 gols na carreira, Fred marcou 182 com a camisa do Fluminense. Além disso, foram 18 pela Seleção Brasileira, 81 pelo Cruzeiro, 43 no Lyon, 42 com o Atlético-MG e 34 atuando no América-MG. O primeiro foi diante do Guarani-MG, em 2003, pelo Campeonato Mineiro. A maior vítima é o Botafogo, que já sofreu 15 vezes com o camisa 9.
A reestreia de Fred nesta segunda passagem pelo Fluminense foi em 26 de junho de 2020, na derrota por 3 a 0 para o Volta Redonda. Desde então, o atacante sofreu com lesões no início, mas se firmou chegando à melhor forma física na reta final do Brasileirão.

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