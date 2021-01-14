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Dia de #tbt: Corinthians e Fifa celebram 21 anos do primeiro Mundial de Clubes

Ambas as entidades usaram suas redes sociais para relembrar a vitória do Timão, nos pênaltis, diante do Vasco, no Maracanã, em 14 de janeiro de 2000, no primeiro Mundial...

Publicado em 14 de Janeiro de 2021 às 13:11

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 jan 2021 às 13:11
No dia 14 de janeiro de 2000, há exatamente 21 anos, o Corinthians escreveu um dos capítulos mais importantes de sua história. Após passar pelo gigante Real Madrid na fase de grupos, o Timão venceu o Vasco nos pênaltis por 4 a 3, após empate sem gols no tempo normal, para conquistar, no Maracanã lotado, o título do primeiro Mundial de Clubes da Fifa pela primeira vez.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui
GALERIA> Corinthians transforma o elenco em cartoons; veja o resultado final!
Com mais de 70 mil torcedores, no estádio, sendo uma parte de corintianos, que fizeram a segunda "Invasão" no Rio de Janeiro, a equipe do Parque São Jorge, comandada pelo técnico Oswaldo de Oliveira, entrou em campo com Dida; Índio, Adílson, Fábio Luciano e Kléber; Vampeta, Rincón, Marcelinho e Ricardinho; Edílson e Luizão, o que a Fifa chamou de time "magnífico".
- Dida, Vampeta, Rincón, Ricardinho, Marcelinho Carioca, Edilson Capetinha, Luizão... que time magnífico. Titãs europeus como Manchester United e Real Madrid estiveram no primeiro Mundial de Clubes, mas neste dia, em 2000, o Corinthians saiu triunfante - disse a entidade máxima do futebol no Twitter. Durante praticamente todo o primeiro tempo, o nervosismo e a ansiedade tomaram conta das duas equipes, com poucas chances criadas. Na primeira etapa, a melhor chance corintiana foi aos 37 minutos, quando Marcelinho recebeu passe na entrada da área e bateu rasteiro para a defesa de Hélton.
Assim como no primeiro tempo, a segunda metade da partida foi marcada pela tensão das equipes. Aos cinco minutos, em um dos poucos momentos mais agudos, Edílson invadiu a área e chutou cruzado, mas a bola passou ao lado da trave. Após a igualdade no placar mesmo depois da prorrogação, o primeiro campeão do Mundial de Clubes da Fifa seria decidido na disputa de pênaltis.
Rincón, Fernando Baiano e Luizão marcaram para o Timão, enquanto Romário e Alex Oliveira acertaram para a equipe carioca. Na terceira cobrança vascaína, brilhou a estrela do paredão Dida ao defender cobrança de Gilberto.

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