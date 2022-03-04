Dez primeiros jogos do Vasco em 2022 têm boas notícias, mas primeira crise: 'Vamos continuar construindo'

O terceiro mês do ano começou. Os trabalhos de Zé Ricardo à frente do Vasco têm quatro. E são dez jogos desta segunda passagem do treinador por São Januário. Muita coisa já aconteceu, e a temporada está só começando. Nestes primeiros passos, o novo Cruz-Maltino mostrou um elenco extremamente modificado e, naturalmente, ainda pouco entrosado; apresentou virtudes, reparou defeitos; conquistou as duas classificações possíveis, mas vive momento de forte declínio técnico.E esta má fase, mesmo que curta, se dá às vésperas do duelo contra o Flamengo - que não terá peso de vaga em jogo: o time teve atuação sofrível quando perdeu para o Fluminense, no último sábado, e também foi inoperante diante da Ferroviária, apesar da classificação na última quarta-feira. O Clássico dos Milhões deste sábado será provação para o elenco e para a comissão técnica.

A montagem da equipe tem pilares nítidos: Nene e Raniel são destaques ofensivos, Gabriel Pec também vem sendo consistente. Anderson Conceição é o xerife e Thiago Rodrigues o goleiro titular, fundamental para a conquista da vaga na segunda fase da Copa do Brasil.

O Vasco também fez suficiente para se garantir entre os quatro times que vão disputar as semifinais. O ataque marcou 15 gols em nove rodadas do Campeonato Carioca até aqui. A defesa, que chegou a preocupar mais, levou nove. Média de um por rodada.

Taticamente, Zé Ricardo apresentou duas variações táticas para a escalação inicial: o 4-2-3-1 e o 3-5-2. Ambos com pequenas variações, como a linha de cinco jogadores na segunda oportunidade com três zagueiros e o lado em que os pontas são escalados.

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O time ainda evolui, tem Vitinho ainda por estrear, Yuri Lara que foi importante quando pôde jogar, mas está lesionado. Problemas serão corriqueiros numa temporada longa. O que Zé Ricardo e seus comandados têm para administrar agora é uma primeira crise técnica da temporada.

- Superação é a palavra que todos nós temos no dia a dia. Está na nossa identidade. Sabíamos que nada seria fácil. Um primeiro período difícil, com a avaliação prejudicada pela covid no elenco. Ainda é um elenco em formação. Estreamos quatro atletas em dois jogos. Não é fácil buscar o entrosamento perfeito - analisou Zé Ricardo, que emendou:

- Precisamos melhorar o sincronismo, a posse de bola... todos os setores. Mas o balanço dos dez jogos é positivo. Vamos continuar construindo degrau por degrau. Sabemos o objetivo do Vasco para 2022 - concluiu.