Dez jogos e pressão por arrancada: confira cinco curiosidades da 'Era Ceni' no Flamengo

Desde novembro no Flamengo, Rogério Ceni acumula dez jogos sob o comando da equipe, em um período que tem sido marcado por quedas traumáticas (Copa do Brasil e Libertadores), sobretudo. E, pressionado e a fim de mudar o panorama para arrancar no Brasileiro, o técnico tem o clássico contra o Fluminense no horizonte, a ser disputado nesta quarta-feira, às 21h30, no Maracanã e pela 28ª rodada. No véspera do Fla-Flu, o primeiro compromisso rubro-negro de 2021, o LANCE! traz cinco curiosidades envolvendo a "Era Ceni" até aqui, neste recorte de dez jogos (dois pela Copa do Brasil, dois pela Libertadores e seis no Brasileiro). Veja: