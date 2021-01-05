Dez jogos e pressão por arrancada: confira cinco curiosidades da 'Era Ceni' no Flamengo

Desde novembro no Flamengo, Rogério Ceni acumula dez jogos sob o comando da equipe, em um período que tem sido marcado por quedas traumáticas (Copa do Brasil e Libertadores), sobretudo. E, pressionado e a fim de mudar o panorama para arrancar no Brasileiro, o técnico tem o clássico contra o Fluminense no horizonte, a ser disputado nesta quarta-feira, às 21h30, no Maracanã e pela 28ª rodada. No véspera do Fla-Flu, o primeiro compromisso rubro-negro de 2021, o LANCE! traz cinco curiosidades envolvendo a "Era Ceni" até aqui, neste recorte de dez jogos (dois pela Copa do Brasil, dois pela Libertadores e seis no Brasileiro). Veja:
O time todo fez 16 gols com Ceni. Aliás, Gabi retorna de suspensão para o jogo desta quarta-feira.
Rodrigo Caio e Natan compõe a outra dupla que também é recordista, com três jogos (os três últimos). Inclusive, ambos devem seguir como titular na equipe que jogará nesta quarta, o que seria uma sequência inédita para o setor desde o início do Brasileirão (veja mais aqui).
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NÚMEROS DA 'ERA CENI'
Jogos: 10Gols marcados: 16Gols sofridos: 13Aproveitamento: 53,3%