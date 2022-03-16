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Dez dias após ser oficializado na Chapecoense, Betinho tem lesão constatada

Jogador ex-Sport tem problema muscular no quadríceps da coxa direita...
LanceNet

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Publicado em 

16 mar 2022 às 16:15

Publicado em 16 de Março de 2022 às 16:15

A trajetória do meio-campista Betinho com a camisa da Chapecoense começou com um considerável percalço. Isso porque o atleta teve a sua lesão confirmada pelo clube através de comunicado oficial.>Confira o conteúdo do LANCE! também no TikTokSegundo a entidade, exames constataram um muscular no quadríceps da coxa direita do jogador de 29 anos de idade que, há apenas dez dias atrás, era oficializado como reforço do Verdão do Oeste após passagem pelo Sport na última temporada.
Mantendo a política de preservação, a Chape não detalhou qual a expectativa de tempo para a plena recuperação de Betinho, limitando-se a dizer que "o atleta permanecerá entregue ao Departamento Médico até a completa resolução do caso".
Logo em sua estreia, diante do Concórdia, pelas quartas de final do Campeonato Catarinense, o atleta começou entre os titulares, mas precisou ser substituído aos 42 minutos da primeira etapa reclamando de dores. Na oportunidade, Marcelo Freitas entrou em seu lugar.
Com isso, o técnico Bolívar já sabe que não contará com Betinho para o embate decisivo no estadual onde o vencedor avança para a semifinal. Uma nova igualdade na partida marcada para o próximo domingo (20), às 16h (de Brasília), no Estádio Domingos Machado de Lima, dá a classificação para o Concórdia, dono da melhor campanha na fase classificatória.
Crédito: JúliaGalvão/ACF

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