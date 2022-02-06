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futebol

Dez anos depois, Palmeiras pode ter campanha idêntica a de maior rival em Mundial

Corinthians enfrentou Al Ahly e Chelsea para conquistar título em 2012...

Publicado em 06 de Fevereiro de 2022 às 07:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 fev 2022 às 07:00
Com a vitória do Al Ahly sobre os mexicanos do Monterrey por 1 a 0, no último sábado (5), os egípcios se garantiram como os adversários do Palmeiras na semifinal do Mundial de Clube. E dez anos depois, o Verdão pode refazer os passos de seu maior rival para conquistar o inédito título.Há exatos dez anos, em 2012, o Corinthians era campeão mundial após bater Al Ahly e Chelsea, na sequência, por 1 a 0.
A sequência de jogos pode ser exatamente a igual a do Verdão para assegurar o seu primeiro título mundial.
Além do maior rival alviverde, o Al Ahly deu sorte também a outro brasileiro: o Internacional. Na primeira vez que enfrentou um time nacional, os egípcios perderam por 2 a 1 para o Colorado, que acabaria campeão em cima do Barcelona.
Ou seja, todas as vezes que o Al Ahly enfrentou times brasileiros nas semifinais do Mundial, essas equipes foram campeãs. Bom presságio para o Verdão?
Crédito: TécnicoAbelFerreiradurantetreinodoPalmeirasemAbuDhabi(Foto:FabioMenotti/Palmeiras

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