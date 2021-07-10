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futebol

Deyverson valoriza vitória no clássico e comemora liderança: 'Futebol é momento'

Atacante destacou o embalo do quinto triunfo seguido no Brasileirão e enalteceu a força do elenco alviverde...

Publicado em 10 de Julho de 2021 às 19:07

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 jul 2021 às 19:07
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Eleito pela TV Globo como o melhor da partida, Deyverson fez questão de festejar a vitória do Palmeiras no clássico contra o Santos por 3 a 2. O atacante valorizou o quinto triunfo seguido conquistado pelo Verdão no campeonato nacional e destacou os pontos fortes da equipe. O time do técnico Abel Ferreira é o líder com 25 pontos.O atacante elogiou a qualidade do adversário e destacou a força do elenco alviverde. Além disso, o camisa 16 reiterou a entrega dos companheiros e destacou a liderança mantida pelo Maior Campeão Nacional:
- O grupo está de parabéns pela forma que vem treinando e se dedicando. Com humildade, sabemos que tem times fortes no Brasileiro. Futebol é momento e temos que aproveitar o nosso. Resultado muito bom contra um time forte - completou.Após garantir a quinta vitória consecutiva, Deyverson comemorou o embalo na competição e citou a união do time. O jogador pediu para o Verdão seguir com os pés no chão e aproveitou o momento em que ganhou o troféu para dedicar a conquista aos companheiros:
- São 5 jogos consecutivos ganhando, isso é muito bom. Trabalho de um grupo. Não joga um jogador sozinho, é um grupo. Somos uma família. Que possamos continuar assim. A forma que eu festejei o troféu é porque somos um grupo. Ganha quem está dentro e quem está fora - concluiu.
O Palmeiras volta a sua atenção agora para a Libertadores da América. Na próxima quarta-feira (14), o Alviverde encara fora de casa o Universidad Católica, às 19h15 (horário de Brasília), no jogo da ida da competição internacional.

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