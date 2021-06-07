Deyverson treina, Patrick tem trauma no quadril e Palmeiras inicia preparação para pegar o CRB

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Depois de vencer sua primeira partida no Campeonato Brasileiro de 2021, o Palmeiras se representou nesta segunda-feira (07) para iniciar a preparação ao jogo contra o CRB pela Copa do Brasil. As novidades do treino foram a presença de Deyverson, recém aprovado nos testes físicos, e a ausência de Patrick de Paula, com um trauma no quadril.>> ATUAÇÕES: Wesley brilha em vitória do Palmeiras sobre a Chapecoense>> Confira a tabela do Brasileirão 2021 e faça sua simulação

O camisa 5 contundiu-se na última partida contra a Chapecoense após um choque com um jogador adversário e foi substituído ainda na primeira etapa. Em função disso, a Cria passou a manhã na parte interna da Academia sob os cuidados do Núcleo de Saúde e Perfomance.

Assim como ele, os titulares do jogo deste último domingo (06) também ficaram na parte interna do centro de excelência realizando atividades regenerativas. Enquanto os reservas, em conjunto com jogadores do sub-20 e do grupo de apoio, participaram de um coletivo em campo reduzido.Além de Deyverson, fazendo seu primeiro treino desde o retorno, Marcos Rocha e Breno Lopes, praticamente recuperados de suas respectivas lesões, também estiveram presentes em todo o treinamento. O zagueiro Kuscevic, por sua vez, que tratava de uma lesão na coxa direita, deu sequência à sua transição física e realizou trabalhos à parte.