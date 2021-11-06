Deyverson mostra lado empreendedor e abre bares em São Paulo: 'Tenho me dedicado a aprender sobre investimentos'

Crédito: Cesar Greco

O retorno de Deyverson ao Palmeiras, no meio do ano, fez com que o atacante olhasse para outros mercados na volta ao Brasil. O atacante decidiu investir fora dos gramados e vai abrir um bar em São Paulo, além de uma adega para entrega em domicílio, ambos no bairro da Barra Funda, na Zona Oeste.

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Os locais se chamam Barra Adega e Barra Lounge. O segundo, inclusive, tem como temática o futebol e está dividido em três ambientes, com comida típica brasileira.

- Esse projeto surgiu de um pensamento meu, do meu irmão Leandro e do meu amigo Claudinho. Graças a Deus já começou dando certo. É uma adega, com entrega em domicílio também, além do restaurante/balada, que ainda irá inaugurar nos próximos dias - afirmou Deyverson ao LANCE!/NOSSO PALESTRA.

Veja a tabela completa do Brasileirão - É uma coisa que eu nunca tinha pensado, mas confiei no conhecimento que os meus irmãos têm, tanto de negócios, quanto dos públicos carioca e paulista, e tem dado certo. Tenho aprendido muito com a minha esposa também, sobre espaço, terreno, ela tem me ajudado bastante, até em investimentos - ressalta o atacante palmeirense. Deyverson explica que olhar para o futuro é importante, uma vez que pretende dar para as filhas uma segurança financeira que ele não teve oportunidade na infância e o lado empreendedor é uma forma de se manter após o final da carreira.

- Nosso pensamento é sempre no futuro da nossa família, nas minhas filhas e no melhor para elas. Para que elas quando tiverem maiores, não tenham que passar por aquilo que eu passei, e sim tenham o mínimo para viver bem. Então, tenho me dedicado a aprender sobre investimentos, até porque o futebol não é para sempre, e eu quero dar o melhor para minha família. Agradeço ao meu irmão e ao Claudinho, além do meu empresário Filipe, que me ajuda muito e a todo meu suporte do dia a dia nesse meu outro lado empreendedor. É um projeto que já é realidade - completa o atacante, empolgado com a carreira de empreendedor.

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