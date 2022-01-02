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Deyverson já pode assinar pré-contrato com outro clube e sair de graça do Palmeiras

Herói do título da Libertadores 2021, atacante tem vínculo com o Verdão até o final de junho e já pode assinar pré-contrato com outra equipe...
LanceNet

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Publicado em 

02 jan 2022 às 12:35

Publicado em 02 de Janeiro de 2022 às 12:35

Herói do título da Libertadores 2021, o atacante Deyverson tem contrato com o Palmeiras até o final de junho e ainda não foi renovado. Desta forma, o jogador já pode assinar um pré-contrato com outra equipe e deixar o Verdão de graça.O regulamento nacional de registro e transferência de atletas da CBF prevê que um atleta profissional pode firmar um pré-contrato após a expiração de seu último contrato ou dentro dos seis meses finais de sua vigência. Deyverson se encaixa nesta regra.
Apesar de ter terminado a temporada passada em alta com torcedores e comissão técnica, o clube paulista ainda não se movimentou para renovar com o atleta. O Verdão, inclusive, já oficializou a contratação de Rafael Navarro, de 21 anos, por cinco temporadas.Deyverson foi contratado pelo Palmeiras em 2017 e desde então viveu momentos de altos e baixos, com direito a polêmicas. Ele chegou a ser emprestado para Getafe e Alavés, e retornou ao Verdão no ano passado, quando ganhou oportunidades com o técnico Abel Ferreira.
O jogador foi responsável por marcar o segundo gol palmeirense na vitória por 2 a 1 sobre o Flamengo, em Montevidéu, o que garantiu a taça da Libertadores ao Verdão.
Crédito: DeyversonchorandoapósmarcarogoldotítulodaLibertadores2021(Foto:CesarGreco/Palmeiras

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