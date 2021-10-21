Devolvido pelo Londrina, Lucas Lourenço tem futuro incerto no Santos

O meia Lucas Lourenço ainda não sabe como será o seu futuro no Santos. Devolvido pelo Londrina em setembro, os clubes ainda acertam os últimos detalhes para a rescisão amigável do contrato. Vale lembrar que o Menino da Vila realizou apenas 10 jogos pelo Tubarão na Série B, mas não teve grande destaque.Com as inscrições encerradas para o Campeonato Brasileiro no dia 24 de setembro deste ano, o jogador não poderá ser utilizado por Fábio Carille no profissional. Pelo Campeonato Paulista Sub-20, o Peixe teve até 29 de setembro para regularizá-lo na competição. Como não foi feito, a expectativa é que Lucas só volte a entrar em campo em 2022.

Com contrato até dezembro de 2024, o jogador deixou a equipe paranaense em meio a uma polêmica. Segundo o gestor de futebol do clube, Sérgio Malucelli, Lourenço 'não queria estar no Londrina' e faltou em duas atividades, o que gerou incômodo na direção.Lucas Lourenço, por sua vez, negou essas acusações em nota oficial divulgada em seu Instagram e afirmou que a devolução aconteceu de forma tranquila.

“Recentemente, surgiram alguns boatos na imprensa sobre a minha saída do Londrina e tô vindo a público informar que nenhum deles bate com a verdade. É revoltante ver até onde as pessoas chegam só pra tentar acabar com a imagem de alguém. Eu não fui dispensado do Londrina por indisciplina, muito pelo contrário, já que durante os dois meses que defendi as cores da equipe eu dava o meu máximo, seja no treino ou dentro de campo. Todos de dentro do Londrina sabem do profissional que eu sou e podem confirmar que a minha saída foi totalmente tranquila e resolvida com uma boa conversa. Partiu do próprio Londrina a ideia de dar sequência ao meu retorno pro Santos. Não fui dispensado, não rescindiram meu contrato por indisciplina. Só conversamos e decidimos que seria o melhor a se fazer no momento. Reforço de novo que essa é a única verdade que bate com o assunto. Qualquer outra história é falsa e foi feita só para me prejudicar. Fico à disposição caso queiram conversar mais sobre o tema”.