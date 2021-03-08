Deu tudo certo! Jogadores do Fluminense comemoram vaga na fase de grupos da Libertadores

Depois da confirmação da vaga na fase de grupos da Libertadores, os jogadores do Fluminense foram até as redes sociais para comemorar. O Tricolor ficou em quinto no Campeonato Brasileiro, mas se garantiu após o título do Palmeiras na Copa do Brasil, no último domingo. Entre as postagens, os atletas exaltaram a campanha e comemoraram a oportunidade de disputar o torneio após oito anos.
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O principal ganho neste cenário, além de não precisar disputar jogos preliminares, é o tempo para descanso do elenco principal. Assim, o grupo do técnico Roger Machado ganhou uma semana de folga e se reapresenta no próximo dia 15 de março. Veja a seguir as postagens.
VEJA A TABELA DA LIBERTADORES Já o zagueiro Nino compartilhou o vídeo do último treinamento da temporada passada, quando os jogadores fizeram uma disputa sobre quem iria mais mal vestido. O jogador, inclusive, foi o vencedor, e brincou nas redes sociais. O lateral-direito Calegari também comemorou. No perfil oficial, o Fluminense publicou uma exaltação da campanha da equipe.