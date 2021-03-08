Deu tudo certo! Jogadores do Fluminense comemoram vaga na fase de grupos da Libertadores

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC

Depois da confirmação da vaga na fase de grupos da Libertadores, os jogadores do Fluminense foram até as redes sociais para comemorar. O Tricolor ficou em quinto no Campeonato Brasileiro, mas se garantiu após o título do Palmeiras na Copa do Brasil, no último domingo. Entre as postagens, os atletas exaltaram a campanha e comemoraram a oportunidade de disputar o torneio após oito anos.

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O principal ganho neste cenário, além de não precisar disputar jogos preliminares, é o tempo para descanso do elenco principal. Assim, o grupo do técnico Roger Machado ganhou uma semana de folga e se reapresenta no próximo dia 15 de março. Veja a seguir as postagens.