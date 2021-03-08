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Deu tudo certo! Jogadores do Fluminense comemoram vaga na fase de grupos da Libertadores

Tricolor carimbou o passaporte para a estreia apenas em abril após o título do Palmeiras na Copa do Brasil, neste domingo; elenco ganhou folga...

Publicado em 08 de Março de 2021 às 15:19

LanceNet

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Publicado em 

08 mar 2021 às 15:19
Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC
Depois da confirmação da vaga na fase de grupos da Libertadores, os jogadores do Fluminense foram até as redes sociais para comemorar. O Tricolor ficou em quinto no Campeonato Brasileiro, mas se garantiu após o título do Palmeiras na Copa do Brasil, no último domingo. Entre as postagens, os atletas exaltaram a campanha e comemoraram a oportunidade de disputar o torneio após oito anos.
> Pode sonhar com mais? Relembre as campanhas do Fluminense na Libertadores
O principal ganho neste cenário, além de não precisar disputar jogos preliminares, é o tempo para descanso do elenco principal. Assim, o grupo do técnico Roger Machado ganhou uma semana de folga e se reapresenta no próximo dia 15 de março. Veja a seguir as postagens.
VEJA A TABELA DA LIBERTADORES Já o zagueiro Nino compartilhou o vídeo do último treinamento da temporada passada, quando os jogadores fizeram uma disputa sobre quem iria mais mal vestido. O jogador, inclusive, foi o vencedor, e brincou nas redes sociais. O lateral-direito Calegari também comemorou. No perfil oficial, o Fluminense publicou uma exaltação da campanha da equipe.

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