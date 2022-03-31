Deu ruim: antes encaminhado, Carlos de Peña não será jogador do Vasco

Carlos de Peña seria, mas não será mais jogador do Vasco. O ponta uruguaio, que estava apalavrado, não confirmou a oferta cruz-maltina e, paralelamente, barganhou com outros clubes. O clube de São Januário, deste modo, finalizou a negociação. A informação foi publicada primeiramente pelo "Ge".A oferta vascaína era até o meio deste ano, mas prorrogável até dezembro. O jogador de 30 anos pertence ao Dínamo de Kiev, da Ucrânia, país que vive guerra com a Rússia e, por isto, liberou o jogador. Ele não pretende retornar ao leste europeu.