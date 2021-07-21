Deu Galo! Atlético-MG elimina o Boca Juniors nos pênaltis e avança às quartas de final da Libertadores

Foi no sufoco, na emoção dos pênaltis. O Atlético-MG garantiu vaga nas quartas de final da Libertadores ao vencer o Boca Juniors por 3 a 1 nas penalidades após empate em 0 a 0 no tempo normal. O nome da noite foi o goleiro Everson, que foi de quase vilão a herói em pouco tempo. Ele havia falhado no gol do Boca, que foi anulado pelo VAR, mas pegou duas cobranças do time argentino e ainda fez o gol que classificou o Galo à próxima fase, quando irá enfrentar Argentino Juniors ou River Plate. Nacho, Júnior Alonso e Éverson anotaram os gols do Galo, enquanto apenas Rojo fez para o Boca. O Atlético-MG não soube impor sua superioridade técnica nos 180 minutos de confronto, tendo de sofrer nas penalidades para seguir na competição. Jogou apenas o suficiente para decidir a vaga nos pênaltis. O Boca usou as armas que tinha para não ser derrotado no tempo normal, mas foi incompetente nos pênaltis.
Galo começa melhor, mas Boca “encaixa” a marcação e segura o alvinegro
Com um início melhor, avançando a marcação, o Atlético-MG criou duas chances de gol e dava a impressão de que iria pressionar até o fim do primeiro tempo. Mas, o Boca conseguiu se ajustar na marcação e controlou o meio de campo até o fim da etapa inicial. Foi frustrante para o torcedor alvinegro a forma como o Galo jogou no primeiro tempo.
Everson “entrega a paçoca” mas é salvo pelo VAR Em nova falha, soltando a bola no meio da área, o Boca marcou o seu gol, iria complicando a vida do Atlético, mas o VAR entrou em ação e viu falta no goleiro atleticano. A revisão do lance acirrou ainda mais os ânimos do jogo, que se tornou um duelo de nervos. O medo de perder se tornou maior do que vencer no tempo normal As duas equipes tentaram até o fim do segundo tempo a bola vencedora para conseguir a classificação. Porém, sem muito risco, já que foram muitos lances de cruzamentos e poucas jogadas trabalhadas, para evitar dar espaços ao rival. Assim, o medo de perder ficou maior do que o de vencer antes das penalidades. O Boca mostrou o peso da sua camisa O Boca encarou o Galo em casa e, se não fosse pelo VAR, teria saído com a vaga no tempo normal. Nunca se pode duvidar da força do time de La Bombonera. Nos pênaltis, deu Galo; Everson: de quase vilão a herói Mais competente, o time mineiro fez 3 a 1 em cima do Boca e está garantindo nas quartas de final, além de receber um prêmio de R$ 7,6 ,milhões pela classificação. O goleiro Éverson foi o grande nome das cobranças, pegando dois pênaltis e ainda marcando o tento que garantiu o Galo na próxima fase da Libertadores.
Agenda do Galo
O time mineiro encara o Bahia no domingo, 25 de julho, às 11h, no Mineirão. E, aguarda a decisão entre River e Argentino Juniors para conhecer seu rival nas quartas de final.
FICHA TÉCNICA DA PARTIDAATLÉTICO-MG 0 ( 3) x 0 (1 ) BOCA JUNIORS Data: 20 de julho de 2021Horário: 19h15 (de Brasília)Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)Árbitro: Esteban Daniel Ostojich Vegah (URU)Assistentes: Carlos Barreiro e Martin Soppi (URU)VAR: Júlio Baccuñan(CHI)Cartões amarelos: Nacho Fernández (ATL), Nathan Silva (ATL), Rojo(BOC), Sandez (BOC), Hulk (ATL)Cartões vermelhos:Gols: -
ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)Everson; Mariano, Júnior Alonso, Nathan Silva e Dodô (Calebe, aos 51’-2ºT); Allan (Hyoran, aos 51’-2ºT), Tchê Tchê (Eduardo Sasha, aos 25’-2ºT) e Zaracho (Alan Franco, aos 34’-2ºT); Nacho, Savarino (Borrero, aos 34’-2ºT) e Hulk BOCA JUNIORS (Técnico: Miguel Ángel Russo)
Rossi; Isquierdóz, Weigandt e Rojo; Sandez, Rolón, Medina (Molinas, aos 46’-2ºT), Diego González (Campuzano, aos 47’-2ºT), Villa, Briasco (Orsini, aos 35’-2ºT) e Pávon.