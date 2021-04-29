Destaques de Portuguesa e Volta Redonda, Chay e Alef Manga lideram estatísticas do Carioca

O Campeonato Carioca começa a definir seus finalistas neste fim de semana, com os duelos Volta Redonda x Flamengo e Portuguesa e Fluminense. Mas enquanto quase todos os olhos estão voltados para a dupla Fla-Flu, Voltaço e Lusa preparam suas armas para surpreender na semifinal. Duas delas já conhecidas pelo desempenho na Taça Guanabara: Chay, pela equipe da Ilha do Governador, e Alef Manga, do aurinegro.
Os dois jogadores se destacaram na fase de grupos do campeonato, ajudando a levar seus times até as semifinais. Manga, por exemplo, é o artilheiro da disputa até o momento. São 9 gols em 11 jogos, uma média de quase um por atuação. Fluminense, duas vezes, e Botafogo, foram algumas de suas vítimas.
Apesar de ser o principal goleador do Estadual, Alef não é o jogador que mais vezes finalizou certo até agora. O líder do fundamento é exatamente Chay. O camisa 10 da Lusa Carioca acertou 18 das suas 28 tentativas, estufando as redes três vezes. Manga vem logo atrás, com 16 bolas no alvo em 40 arremates.
O destaque da Portuguesa pode não figurar entre os artilheiros do Carioca, mas ainda briga pelo título de garçom. Com três passes para gol, Chay está a apenas um de igualar Michael, do Fla, Nenê, do Flu, e Luã Lúcio, do Nova Iguaçu. Além disso, é o segundo que mais deu passes para finalização, servindo seus companheiros 22 vezes. Empatado com ele está exatamente Alef Manga. Apenas Luciano Naninho, outro destaque do Volta Redonda, com 26, aparece à frente da dupla. Veja mais números dos jogadores no Estadual 2021:
ALEF MANGA NO CARIOCA 2021
11 jogos9 gols (1º)1 assistência para gol22 assistências para finalização (2º)16 finalizações certas (2º)24 finalizações erradas (1º)13 dribles certos (2º)CHAY NO CARIOCA 2021
11 jogos3 gols3 assistências para gol (4º)22 assistências para finalização (2º)18 finalizações certas (1º)10 finalizações erradas (23º)18 cruzamentos certos (2º)9 dribles certos (7º)
* Com números do Footstats