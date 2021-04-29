Destaques de Portuguesa e Volta Redonda, Chay e Alef Manga lideram estatísticas do Carioca

Crédito: Chay e Manga, esperanças de Portuguesa e Volta Redonda (Fotos: Nathan Diniz/Portuguesa /André Moreira/VRFC

O Campeonato Carioca começa a definir seus finalistas neste fim de semana, com os duelos Volta Redonda x Flamengo e Portuguesa e Fluminense. Mas enquanto quase todos os olhos estão voltados para a dupla Fla-Flu, Voltaço e Lusa preparam suas armas para surpreender na semifinal. Duas delas já conhecidas pelo desempenho na Taça Guanabara: Chay, pela equipe da Ilha do Governador, e Alef Manga, do aurinegro.

Os dois jogadores se destacaram na fase de grupos do campeonato, ajudando a levar seus times até as semifinais. Manga, por exemplo, é o artilheiro da disputa até o momento. São 9 gols em 11 jogos, uma média de quase um por atuação. Fluminense, duas vezes, e Botafogo, foram algumas de suas vítimas.

Apesar de ser o principal goleador do Estadual, Alef não é o jogador que mais vezes finalizou certo até agora. O líder do fundamento é exatamente Chay. O camisa 10 da Lusa Carioca acertou 18 das suas 28 tentativas, estufando as redes três vezes. Manga vem logo atrás, com 16 bolas no alvo em 40 arremates.

O destaque da Portuguesa pode não figurar entre os artilheiros do Carioca, mas ainda briga pelo título de garçom. Com três passes para gol, Chay está a apenas um de igualar Michael, do Fla, Nenê, do Flu, e Luã Lúcio, do Nova Iguaçu. Além disso, é o segundo que mais deu passes para finalização, servindo seus companheiros 22 vezes. Empatado com ele está exatamente Alef Manga. Apenas Luciano Naninho, outro destaque do Volta Redonda, com 26, aparece à frente da dupla. Veja mais números dos jogadores no Estadual 2021:

ALEF MANGA NO CARIOCA 2021

11 jogos9 gols (1º)1 assistência para gol22 assistências para finalização (2º)16 finalizações certas (2º)​24 finalizações erradas (1º)13 dribles certos (2º)​CHAY NO CARIOCA 2021

11 jogos3 gols3 assistências para gol (4º)22 assistências para finalização (2º)18 finalizações certas (1º)10 finalizações erradas (23º)​18 cruzamentos certos (2º)9 dribles certos (7º)