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Destaques da Copinha treinam no time principal do Botafogo

Raí, Guilherme Liberato e Reydson são chamados por Enderson Moreira para integrar últimos treinos antes da estreia no Campeonato Carioca...
LanceNet

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Publicado em 

23 jan 2022 às 16:22

Publicado em 23 de Janeiro de 2022 às 16:22

Novos rostos marcaram os treinos mais recentes do Botafogo. Destaques da campanha do Alvinegro na Copinha, Raí, Guilherme Liberato e Reydson foram chamados por Enderson Moreira para integrar as atividades do Alvinegro antes da estreia do Campeonato Carioca.+ Erison é oficializado e negócio com Luiz Adriano 'esfria': veja chegadas, saídas e sondagens do Botafogo
O trio marcou presença no Estádio Nilton Santos na manhã deste domingo. Antes, também haviam treinado no Espaço Lonier, CT do clube, no último sábado.
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Com números reduzidos no elenco diante das lesões de Vinícius Lopes e Klaus e novos casos de Covid-19, Enderson resolveu 'puxar' os jogadores. Na teoria, os atletas do sub-20 receberiam alguns dias de descanso após a campanha na Copinha - o Botafogo foi eliminado para o América-MG nas quartas.
Não há definição se algum dos três será relacionado para a estreia do Carioca contra o Boavista, na próxima terça-feira no Nilton Santos. A decisão é de Enderson Moreira e da comissão técnica. O trio está à disposição e tenta mostrar serviço.
Raí é meia e foi um dos destaques da Copinha, com um gol e três assistências. Guilherme Liberato é volante e tem a ocupação de espaço como ponto forte. Reydson é um zagueiro com boa saída de jogo e era o capitão do time sub-20.
Crédito: RaíemtreinonoBotafogo(Foto:VítorSilva/Botafogo

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