Destaque no Palmeiras, Zé Rafael agradece Alex por bronca no início da carreira

Crédito: Divulgação/Coritiba

Zé Rafael tem sido destaque do Palmeiras na temporada. Com cinco gols e cinco assistências no ano, o camisa 8 foi decisivo, mais uma vez, na vitória sobre o Delfin por 3 a 1 na última quarta-feira (25), pela partida de ida das oitavas de final da Libertadores 2020.

Mas se Zé Rafael vem conquistando a torcida alviverde, muito se deve a Alex. Companheiro nos tempos de Coritiba, o ídolo palmeirense alertou para que Zé levasse a carreira mais a sério:

– Uma vez, acabou um treino e a gente foi lá fazer o trabalho extra, enquanto ele pegou as coisas e foi embora. Quando vimos o Zé saindo, nós, os jogadores mais velhos, o chamamos de volta para treinar e conversamos com ele. ‘Zé, você tem muito potencial. Mas se trabalhar num nível baixo, você vai ficar no meio do caminho… Se trabalhar alto, o futebol vai sorrir para você, porque qualidade você tem de sobra’. Ele nos ouviu e, daí em diante, começou a treinar de verdade – afirmou Alex.

O ex-camisa 10 que fez história no Palmeiras lembrou dos tempos de Verdão e de como os atletas mais experientes do elenco o ajudaram a aprimorar o seu futebol:

– Eu falo isso porque passei por essa fase também. Quem me ensinou o valor do trabalho duro foram os jogadores do Palmeiras, como César Sampaio, Zinho, Arce…Eles me ofereceram essa situação que o Zé depois pegou no Palmeiras, com caras como Edu Dracena, Felipe Melo… São caras velhos, mas campeões, e ele viu que teria que correr atrás para atingir o nível desse pessoal – completou.

Em seu Twitter, Zé Rafael agradeceu Alex, a quem o atual camisa 8 do Palmeiras chama de padrinho. Após se destacar na base do Coritiba, Zé Rafael foi emprestado para o Londrina, onde fez boa Série B em 2016 e chamou a atenção do Bahia, que contratou o meia no início de 2017. No Tricolor de Aço, Zé cresceu ainda mais, tanto que fez o Palmeiras apostar na sua contratação para a temporada de 2019.

A diretoria alviverde pagou R$ 14,5 milhões por 70% dos direitos econômicos do atleta de 27 anos, que possui contrato com o Verdão até 2024.