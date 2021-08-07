Destaque no Corinthians, Gustavo Mosquito relembra primeiro gol na carreira: 'Muito especial'

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O atacante Gustavo Mosquito vive o seu melhor momento na carreira e é o principal destaque do Corinthians na atual temporada. Neste sábado, dia 7 de agosto, ele revive um acontecimento importante de sua trajetória: o "aniversário" de um ano da data de seu primeiro gol como profissional.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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O tento foi marcado em 2020, no jogo entre Confiança e Paraná pelo Brasileirão da Série B, quando Gustavo atuava pelo Tricolor paranaense.

- Foi um gol muito especial e importante para mim, pois precisava daquele gol, onde somos cobrados por sermos atacantes. Embora eu seja mais construtor para que saia os gols, para a minha posição é super importante. Fiquei muito feliz naquele momento, pois foi um start para minha carreira, que evolui muito depois, graças a Deus – relembrou.O jogador foi contratado pelo Corinthians no final de 2018, porém sua estreia só ocorreu no ano seguinte. Ele foi considerado uma das maiores promessas do Coritiba dos últimos anos. O grande destaque em sua carreira veio por conta dos seus nove gols marcados pelo time paranaense pelo Campeonato Brasileiro sub-20, quando chegou até a final.

Com algumas atuações no Campeonato Paulista de 2019, Gustavo Silva foi emprestado ao Vila Nova-GO e também atuou por Oeste e Paraná antes de retornar ao Timão, em agosto de 2020. O contrato dele com o Alvinegro de Parque São Jorge vai até 31 de dezembro de 2023.