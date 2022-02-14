Destaque no clássico, Gatito dedica vitória a Enderson: 'Merece reconhecimento'

Gatito Fernández foi o destaque do clássico entre Botafogo e Vasco, na noite deste domingo (13), no Estádio Castelão, em São Luís, no Maranhão. Com gol de Erison, o Glorioso venceu por 1 a 0 e subiu para o 3º lugar no Campeonato Carioca. Entretanto, o goleiro alvinegro foi o grande destaque da partida, com grandes defesas que garantiram mais três pontos na competição. Após a partida, Gatito Fernández comemorou a vitória, mas não esqueceu de um nome fundamental para o momento do clube: Enderson Moreira. O ex-treinador da equipe, demitido do cargo por decisão dos novos donos do Alvinegro, foi lembrado pelo goleiro, que fez questão de dedicar a vitória.