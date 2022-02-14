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futebol

Destaque no clássico, Gatito dedica vitória a Enderson: 'Merece reconhecimento'

Goleiro teve atuação brilhante contra o Vasco e garantiu a vitória por 1 a 0...

Publicado em 13 de Fevereiro de 2022 às 22:34

LanceNet

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Publicado em 

13 fev 2022 às 22:34
Gatito Fernández foi o destaque do clássico entre Botafogo e Vasco, na noite deste domingo (13), no Estádio Castelão, em São Luís, no Maranhão. Com gol de Erison, o Glorioso venceu por 1 a 0 e subiu para o 3º lugar no Campeonato Carioca. Entretanto, o goleiro alvinegro foi o grande destaque da partida, com grandes defesas que garantiram mais três pontos na competição. Após a partida, Gatito Fernández comemorou a vitória, mas não esqueceu de um nome fundamental para o momento do clube: Enderson Moreira. O ex-treinador da equipe, demitido do cargo por decisão dos novos donos do Alvinegro, foi lembrado pelo goleiro, que fez questão de dedicar a vitória.
- Clássico é sempre difícil. Tem que estar atento em todos os detalhes. O campo estava pesado e o calor também atrapalhou. Tivemos um dia a menos de descanso, teve a troca de treinador, ficou muito difícil, mas conquistamos uma importante vitória. Quero mandar um abraço para o Enderson. O Botafogo está passando por um momento diferente, mas ele merece reconhecimento e deixou um legado importante no Botafogo - disse o goleiro após o jogo no Cariocão Play.
ATUAÇÕES: Gatito é destaque na vitória do Botafogo sobre o Vasco
Crédito: GatitofoiodestaquedoBotafogocontraoVasco(Foto:VítorSilva/Botafogo

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